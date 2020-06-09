"Фармак" закликає "Дарницю" припинити порушувати право інтелектуальної власності на бренд "Корвалол"

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) закликає фармацевтичну фірму "Дарниця" припинити порушувати право інтелектуальної власності компанії на бренд "Корвалол" і вибрати власну назву для свого лікарського засобу, яка не схожа на торгову марку "Корвалол" АТ "Фармак"

Про це йдеться в повідомленні АТ "Фармак".

"АТ "Фармак" звертається з відкритим листом до фармацевтичної фірми "Дарниця" у зв’язку із ситуацією навколо судових розглядів питання щодо прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку "Корвалол Corvalolum". Нагадаємо, що суперечка між сторонами щодо назви популярного препарату триває з 2005 року. 2 червня Верховний суд вкотре повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Отже, після 15 років судових процесів суперечку не розв’язано, а запущено по новому колу. При цьому важко передбачити, коли Феміда винесе остаточний вердикт", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що компанія "Фармак" і надалі захищатиме свої законні права на добре відому марку "Корвалол", використовуючи всі законні засоби захисту.

При цьому компанія вважає, що "Фармак" і "Дарниця" як провідні вітчизняні виробники лікарських засобів із європейським вектором розвитку спроможні сумлінно конкурувати на ринку, а не вести нескінченні судові тяжби.

"Нагадаємо, що "Фармак» як правонаступник Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. Ломоносова створив назву "Корвалол" понад 60 років тому. Весь цей час компанія вкладала інтелектуальні, людські та майнові ресурси в підтримання високої якості та ефективності лікарського засобу під цим брендом. Завдяки "Фармак" марка "Корвалол" є добре відомою в Україні, а також популярною у більш ніж 16 країнах. Монополії на цей лікарський засіб немає ані в Україні, ані у світі. Кожен виробник може випускати його під своїм власним брендом", - наголошується в повідомленні.

"Фармак" наголошує на необхідності дотримуватися принципів сумлінної конкуренції на ринку й не використовувати чужі позначення.

"Ми впевнені, що фармацевтична фірма "Дарниця", яка має досвід судових процесів щодо захисту своїх прав інтелектуальної власності на позначення, поділяє цю позицію. Тому ми пропонуємо фармацевтичній фірмі "Дарниця" обрати власну назву для свого лікарського засобу, яка не схожа на торгову марку "Корвалол" АТ "Фармак". Водночас ресурси, які компанія витрачає на судові процеси, можна спрямувати на популяризацію цього препарату, який, ми переконані, зможе стати справжнім конкурентом для бренда "Корвалол"", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що такий сценарій розвитку подій продемонструє всім зацікавленим сторонам, що ринок ліків в Україні є цивілізованим і в країні поважають права інтелектуальної власності. А це, своєю чергою, є необхідною умовою та найкращим прикладом для залучення інвестицій у галузь.

"І навпаки, ми впевнені, що тривалий розгляд справи щодо бренда "Корвалол", який уже вийшов за всі розумні строки розгляду, шкодить інвестиційному клімату держави. Ми закликаємо фармацевтичну фірму "Дарниця" продемонструвати свою готовність до пошуків компромісу задля європейського майбутнього України. В Україні, як і у всьому світі, фармацевтика зараз знаходиться на передовій, і людям потрібні якісні, ефективні та доступні ліки, тому фармацевтичні компанії працюють в інтересах країни й кожного її жителя", - - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому Північний апеляційний господарський суд підтвердив обгрунтованість рішення Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства про визнання "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні.

30 жовтня Господарський суд Києва підтвердив обґрунтованість рішення Апеляційної палати Мінекономіки про визнання "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні.

Велика палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Мінекономіки та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і надіслала справу про суперечку за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся до суду з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол-Дарниця".

У липні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Це рішення було оскаржено фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки й "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

Продукція компанії "Фармак" експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.