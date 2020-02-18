Суд підтвердив обґрунтованість визнання добре відомим позначенням "Корвалол Corvalolum"

Північний апеляційний господарський суд підтвердив обгрунтованість рішення Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства про визнання "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні.

Про це йдеться в повідомленні великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ).

"Вчора, 17 лютого 2020 р, відбулося чергове судове засідання у Північному апеляційному господарському суді у справі щодо добре відомого позначення Корвалол Corvalolum, в ході якого після заслуховування доводів сторін та повного та об’єктивного аналізу матеріалів справи та проведення судових дебатів сторонами, апеляційним господарським судом було винесено Постанову про відмову у задоволенні апеляційної скарги ПрАТ "Фармацевтична фірма Дарниця" до МЕРТ та АТ "Фармак" - повністю, а рішення господарського суду м. Києва про відмову ПрАТ "Фармацевтична фірма Дарниця" у задоволенні позову про визнання недійним рішення Апеляційної палати МЕРТ щодо визнання добре відомим позначення "Корвалол Corvalolum" - без змін", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, це свідчить про те, що рішення Апеляційної палати МЕРТ про визнання позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим є законним та обґрунтованим і було прийнято із дотриманням всіх вимог чинного законодавства України.

Постанова Північного апеляційного господарського суду набрала законної сили з моменту його прийняття.

"Враховуючи вищезазначене, та наявність судового рішення, що вже набрало законної сили, є всі підстави для звернення до господарського суду м. Києва із заявою про поновлення провадження у справі за позовом АТ "Фармак" до МЕРТ та ПрАТ "ФФ Дарниця" про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця"", - зазначив директор з правового забезпечення АТ "Фармак" Дмитро Таранчук.

В повідомленні нагадується, що у судовій справі за позовом АТ "Фармак" до МЕРТ та ПрАТ "ФФ Дарниця" про визнання недійсним свідоцтва про знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" ухвалою господарського суду м. Києва від 24 жовтня 2019р. провадження у справі було зупинено до вирішення справи щодо ДВ "Корвалол Corvalolum" та набранням законної сили рішенням у даній справі, а представників сторін зобов’язано повідомити суд про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у даній справі.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 жовтня Господарський суд Києва підтвердив обґрунтованість рішення Апеляційної палати Мінекономіки про визнання "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні.

Велика палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Мінекономіки та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і надіслала справу про суперечку за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся до суду з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол-Дарниця".

У липні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Це рішення було оскаржено фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки й "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

Продукція компанії "Фармак" експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.