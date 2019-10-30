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  • Суд підтвердив обґрунтованість рішення Мінекономіки про визнання добре відомим позначенням "Корвалол Corvalolum"
30 жовтня 2019, середа, 20:49 7
Економіка 2019-10-30T21:02:17+02:00
Українські Новини
Суд підтвердив обґрунтованість рішення Мінекономіки про визнання добре відомим позначенням "Корвалол Corvalolu

Суд підтвердив обґрунтованість рішення Мінекономіки про визнання добре відомим позначенням "Корвалол Corvalolum"

Господарський суд Києва підтвердив обґрунтованість рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі про визнання "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні.

Про це йдеться в повідомленні великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ).

«30 жовтня відбулося чергове судове засідання у справі щодо добре відомого позначення «Корвалол Corvalolum». У ході засідання, після заслуховування доводів сторін та повного та об’єктивного аналізу матеріалів справи, господарським судом було винесено рішення про відмову у позові Фармацевтичної фірми Дарниця до МЕРТ повністю. Це свідчить про те, що рішення Апеляційної палати МЕРТ про визнання позначення Корвалол Corvalolum добре відомим є законним та обґрунтованим і було прийнято із дотриманням всіх вимог чинного законодавства України», - йдеться в ньому.

Рішення господарського суду вступає у законну силу у порядку, визначеному законодавством України.

«АТ «Фармак» виступає за цивілізовану конкуренцію та протягом довгих років захищає свої права на добре відому марку «Корвалол Corvalolum». Ми захищаємо своє право лише на позначення – бренд. Сам лікарський засіб та його складники не захищені патентом, і він не охороняється в Україні з погляду інтелектуальної власності. Аналогічний лікарський засіб може випускати будь-який виробник, який доведе його якість та ефективність і пройде всі необхідні дозвільні процедури. Але під іншою назвою, під своїм власним брендом», - зазначив директор із правового забезпечення  АТ «Фармак» Дмитро Таранчук.

Як повідомляли Українськi Новини, Велика палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і надіслала справу про суперечку за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся до суду з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол-Дарниця".

У липні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Це рішення було оскаржено фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки й "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

Продукція компанії "Фармак" експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.
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