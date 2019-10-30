Суд підтвердив обґрунтованість рішення Мінекономіки про визнання добре відомим позначенням "Корвалол Corvalolum"

Господарський суд Києва підтвердив обґрунтованість рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі про визнання "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні.

Про це йдеться в повідомленні великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ).

«30 жовтня відбулося чергове судове засідання у справі щодо добре відомого позначення «Корвалол Corvalolum». У ході засідання, після заслуховування доводів сторін та повного та об’єктивного аналізу матеріалів справи, господарським судом було винесено рішення про відмову у позові Фармацевтичної фірми Дарниця до МЕРТ повністю. Це свідчить про те, що рішення Апеляційної палати МЕРТ про визнання позначення Корвалол Corvalolum добре відомим є законним та обґрунтованим і було прийнято із дотриманням всіх вимог чинного законодавства України», - йдеться в ньому.

Рішення господарського суду вступає у законну силу у порядку, визначеному законодавством України.

«АТ «Фармак» виступає за цивілізовану конкуренцію та протягом довгих років захищає свої права на добре відому марку «Корвалол Corvalolum». Ми захищаємо своє право лише на позначення – бренд. Сам лікарський засіб та його складники не захищені патентом, і він не охороняється в Україні з погляду інтелектуальної власності. Аналогічний лікарський засіб може випускати будь-який виробник, який доведе його якість та ефективність і пройде всі необхідні дозвільні процедури. Але під іншою назвою, під своїм власним брендом», - зазначив директор із правового забезпечення АТ «Фармак» Дмитро Таранчук.

Як повідомляли Українськi Новини, Велика палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і надіслала справу про суперечку за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся до суду з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол-Дарниця".

У липні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Це рішення було оскаржено фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки й "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

Продукція компанії "Фармак" експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.