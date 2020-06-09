У Києві п'яний чоловік викрав авто іноземного посла і потрапив на ньому в ДТП

За даними відомства, Національна поліція затримала молодого чоловіка, який заволодів автомобілем посла іноземної держави в Подільському районі міста Києва.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини.

"У Києві кінологи разом з патрульними поліціянтами затримали молодика, який заволодів автомобілем посла іншої держави...", - сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Згідно з повідомленням, близько 9:00 в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий заволодів іномаркою з резиденції на вулиці Гончарна у Подільському районі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції та кінолог зі службовою собакою.

На місці правоохоронці встановили, що невідомий перестрибнув через паркан, викрав з резиденції посла ключі та запустив двигун позашляховика.

Далі зловмисник автомобілем на ходу зніс ворота і поїхав у невідомому напрямку.

Автомобіль посла. Фото: Нацполіція

Зазначено, що на Андріївському узвозі він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця події, залишивши авто.

"Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям поліціянтів, службова собака взяла слід, завдяки чому викрадача затримали неподалік автомобіля. Ним виявився місцевий житель 1999 року народження, який за зовнішніми ознаками перебуває у стані сп'яніння. На місці працюють поліціянти та документують це злочин", - сказав Крищенко.

Затриманий за крадіжку машини. Фото: Нацполіція

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань розслідує ДТП з участю поліціянта, що спричинило загибель 2-річної дитини та 3 дорослих у Житомирській області. Раніше ДБР почало розслідувати ДТП за участю 4 поліціянтів у Харкові.