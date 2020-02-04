Програма "Доступні кредити 5-7-9" розрахована на п'ять років, - Зеленський

Програма доступного кредитування для підприємців "Доступні кредити 5-7-9" буде працювати п'ять років, а в майбутньому може бути розширена. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час візиту в "Укргазбанк", де ознайомився з початком роботи програми, повідомляє прес-служба президента.

"Як я і обіцяв, починаємо видавати доступні кредити малим підприємцям – за ставками, яких в Україні, мабуть, і не бачили: 5, 7, 9%. Сьогодні побував в банку-партнері, щоб переконатися на власні очі, як йде процес", – написав Зеленський під відео.

За словами Зеленського, на даний момент програма розрахована на п'ять років, після чого вона можливо буде розширена, якщо буде велика кількість клієнтів.

"5-7-9% - це не на місяць, не на рік, а на п'ять років. П'ять років буде працювати програма. А потім побачимо: в залежності від кількості клієнтів будемо розширювати програму", - повідомив президент.







Як повідомляли Українські Новини, програма доступного кредитування запрацювала 1 лютого.



Програма "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та середнього бізнесу дозволить учасникам отримати до 1.5 млн гривень доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу.