Google Maps буде попереджати користувачів про обмеження через коронавірус

Компанія Google ввела нові оновлення в сервіс Google Maps, який раніше почав тестувати режим доповненої реальності, а відтепер буде попереджати своїх користувачів про обмеження на пересування, введених в різних країнах через карантинні обмеження, введені через коронавірус.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Google.

"У нашої останньої версії Google Maps для Android і iOS ми представляємо функції, які допоможуть легко знаходити важливу інформацію, якщо вам необхідно здійснити поїздку, чи то поїздку на автомобілі чи громадському транспорті", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що оповіщення будуть поширюватися в Австралії, Аргентині, Бразилії, Бельгії, Франції, Колумбії, Індії, Нідерландах, Мексиці, Іспанії, Таїланді, Великобританії та США, де є інформація від місцевих транзитних агентств. У компанії заявили, що спектр країн незабаром поповниться.

Також в релізі наголошується, що Google Maps вводить повідомлення про контрольно-пропускні пункти Covid-19 та обмеження на маршруті, наприклад, при перетині національних кордонів.

Як повідомляли Українські Новини, Google Maps виповнилося 15 років.

Крім того, німецький художник за допомогою смартфонів створив на Google Maps віртуальний затор.