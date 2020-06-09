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09 червня 2020, вівторок, 15:00 5
Технології 2020-06-09T16:00:03+03:00
Українські Новини
Google Maps буде попереджати користувачів про обмеження через коронавірус

Google Maps буде попереджати користувачів про обмеження через коронавірус

Елизавета Кесельман
Google, Google maps, Коронавірус
Google maps.Фото: pixabay
Google maps.Фото: pixabay

Компанія Google ввела нові оновлення в сервіс Google Maps, який раніше почав тестувати режим доповненої реальності, а відтепер буде попереджати своїх користувачів про обмеження на пересування, введених в різних країнах через карантинні обмеження, введені через коронавірус.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Google.

"У нашої останньої версії Google Maps для Android і iOS ми представляємо функції, які допоможуть легко знаходити важливу інформацію, якщо вам необхідно здійснити поїздку, чи то поїздку на автомобілі чи громадському транспорті", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що оповіщення будуть поширюватися в Австралії, Аргентині, Бразилії, Бельгії, Франції, Колумбії, Індії, Нідерландах, Мексиці, Іспанії, Таїланді, Великобританії та США, де є інформація від місцевих транзитних агентств. У компанії заявили, що спектр країн незабаром поповниться.

Також в релізі наголошується, що Google Maps вводить повідомлення про контрольно-пропускні пункти Covid-19 та обмеження на маршруті, наприклад, при перетині національних кордонів.

Як повідомляли Українські Новини, Google Maps виповнилося 15 років.

Крім того, німецький художник за допомогою смартфонів створив на Google Maps віртуальний затор.

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