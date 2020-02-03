Німецький художник за допомогою смартфонів створив на Google Maps віртуальну пробку

Німецький художник Зимон Векерт (Simon Weckert) з допомогою 99 смартфонів створив на сервісі Google Maps віртуальні пробки на кількох вулицях у Берліні. Про це він розповів на своєму сайт.

Для перформансу Зимону знадобилася візок зі смартфонами, на яких він включив режим навігації, склав гаджети разом і провіз по проїжджій частині. Сервіс став вважати, що в цьому місці зібралося багато автомобілів, які стоять у пробці і позначив вулицю відповідним кольором.

Коментатори під постом художника почали сумніватися в реальності експерименту, проте один з користувачів, який працює в команді розробників Google Maps, розповів, що описана ситуація могла бути реальною. Подібний експеримент проводився раніше в Ізраїлі. Дослідники змогли створити неіснуючі пробки в додатку Waze, використовуючи ботнет. Пізніше цей сервіс став частиною Google, тому частина алгоритму ізраїльського сервісу могла використовуватися в Google Maps.

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Сучасні сервіси для навігації прокладають не тільки короткий маршрут, але і враховують стан на дорогах і пропонують об'їжджати дорожні затори. Якщо додаток фокусує, що в одному місці безліч навігаторів водіїв рухаються з низькою швидкістю, то сервіс пропонує об'їхати проблемне місце. Якщо додатком користуються багато водіїв, Google Maps отримує досить точну картину швидкості руху автомобілів по всьому місту.

З одного боку, це допомагає водіям економити час. З іншого – додатком можна маніпулювати. Художник Google Maps продемонстрував, як можна обдурити комп'ютерні алгоритми.

Як повідомляли Українські Новини, компанія Google проводить тестування режиму доповненої реальності в сервісі Google Maps.

Тим часом у Києві Google відкрив свій офіс розробки. Працювати він буде на базі компанії CloudSimple.