підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
03 лютого 2020, понеділок, 19:15 5
Технології 2020-02-03T19:17:38+02:00
Українські Новини
Німецький художник за допомогою смартфонів створив на Google Maps віртуальну пробку

Німецький художник за допомогою смартфонів створив на Google Maps віртуальну пробку

Кира Молчанова
Німеччина, Пробки, Google, Google maps

Німецький художник Зимон Векерт (Simon Weckert) з допомогою 99 смартфонів створив на сервісі Google Maps віртуальні пробки на кількох вулицях у Берліні. Про це він розповів на своєму сайт.

Для перформансу Зимону знадобилася візок зі смартфонами, на яких він включив режим навігації, склав гаджети разом і провіз по проїжджій частині. Сервіс став вважати, що в цьому місці зібралося багато автомобілів, які стоять у пробці і позначив вулицю відповідним кольором.

Коментатори під постом художника почали сумніватися в реальності експерименту, проте один з користувачів, який працює в команді розробників Google Maps, розповів, що описана ситуація могла бути реальною. Подібний експеримент проводився раніше в Ізраїлі. Дослідники змогли створити неіснуючі пробки в додатку Waze, використовуючи ботнет. Пізніше цей сервіс став частиною Google, тому частина алгоритму ізраїльського сервісу могла використовуватися в Google Maps.

Сучасні сервіси для навігації прокладають не тільки короткий маршрут, але і враховують стан на дорогах і пропонують об'їжджати дорожні затори. Якщо додаток фокусує, що в одному місці безліч навігаторів водіїв рухаються з низькою швидкістю, то сервіс пропонує об'їхати проблемне місце. Якщо додатком користуються багато водіїв, Google Maps отримує досить точну картину швидкості руху автомобілів по всьому місту.

З одного боку, це допомагає водіям економити час. З іншого – додатком можна маніпулювати. Художник Google Maps продемонстрував, як можна обдурити комп'ютерні алгоритми.

Як повідомляли Українські Новини, компанія Google проводить тестування режиму доповненої реальності в сервісі Google Maps.

Тим часом у Києві Google відкрив свій офіс розробки. Працювати він буде на базі компанії CloudSimple.

Більше новин про: Німеччина Пробки Google Google maps

Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень
Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні політв'язнів, - Зеленський
Новини
Суд залишив у силі арешт підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко 19:20
Депутат Брагар не хоче продавати свою кішку, щоб заплатити комуналку 19:04
Україна і Туреччина мають намір збільшити товарообіг до $10 млрд підписанням договору про вільну торгівлю 19:02
Уряд Гончарука дійсно знизив платіжку на газ, навіть з урахуванням того, що їх тепер приходить дві, - Семенюк 18:40
Зеленський і Ердоган. Скріншот: YouTube/Радіо Свобода
Відео дня: Ердоган привітав почесний караул словами "Слава Україні" 18:37
більше новин
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ 19:50
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Я не можу просто "проковтнути": секретар НСЖУ заявив, що відкликає свій голос за Зеленського 18:42
Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва
У центрі Києва застрелили чоловіка 21:16
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!" 13:35
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
У Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб 09:40
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
більше новин
Суд залишив у силі арешт підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok