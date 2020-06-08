Пекельна спека до +35 і дощі з грозами. Прогноз погоди на 9 червня

У Польщі — новий спалах коронавірусу: за вихідні більш ніж тисяча випадків 09:24

Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України 09:00

У МВС розповіли, що робитимуть з системними порушниками ПДР 08:50

Після довгих вихідних Київ паралізували численні затори. Де найбільш завантажені дороги 08:34