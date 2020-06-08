Пекельна спека до +35 і дощі з грозами. Прогноз погоди на 9 червня

8 червня в Києві ясно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +30...+32 градуси. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, короткочасний невеликий дощ з грозами, вітер південно-східний, 15-20 м\/с, температура вночі +10...+17 градусів, вдень +21...+28 градусів. У Карпатах місцями короткочасний дощ з грозами, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів. У Трускавці короткочасний дощ з грозами, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів. У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів. У Сваляві також вдень невеликий дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +28...+33 градуси. У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +27...+34 градуси. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +28...+34 градуси. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +13....+19 градусів, вдень +28...+34 градуси. У Ялті без опадів, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси. 8 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +16...+22 градуси, у Дніпрі біля Києва +17 градусів. Раніше Українські Новини писали про катастрофічні зміни клімату. Раніше аграрії Одещини втратили майже третину врожаю через посуху.