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08 червня 2020, понеділок, 21:00 9
Суспільство 2020-06-09T09:15:02+03:00
Українські Новини
Пекельна спека до +35 і дощі з грозами. Прогноз погоди на 9 червня

Пекельна спека до +35 і дощі з грозами. Прогноз погоди на 9 червня

Анна Рудык
Гроза, Прогноз погоди, дощ, Аномальна спека, спека
Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

8 червня в Києві ясно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +30...+32 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний невеликий дощ з грозами, вітер південно-східний, 15-20 м/с, температура вночі +10...+17 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ з грозами, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ з грозами, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві також вдень невеликий дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +27...+34 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +28...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +13....+19 градусів, вдень +28...+34 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси.

8 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +16...+22 градуси, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

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