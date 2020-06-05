Зеленський поговорив з Меркель по телефону про Донбас: дату зустрічі не визначено

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським підтримала ініціативу України щодо переформатування Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія).

Про це сказано у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Ангела Меркель у розмові з Володимиром Зеленським підтримала переформатування Тристоронньої контактної групи", - сказано в ньому.

Обговорюючи підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини, співрозмовники відзначили високий рівень взаєморозуміння з ключових підходів до мирного врегулювання.

Обидва вони підкреслили безальтернативність дипломатичного шляху.

"Це був дуже змістовний візит, який дасть поштовх нормандскому формату", - сказав Зеленський.

Вони також акцентували увагу на необхідності дотримання всіх домовленостей, досягнутих під час саміту лідерів "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в Парижі в грудні 2019 року.

"Ми відкриті, ми готові до руху вперед. Надзвичайно важливою є гарантія доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста на окуповані території для верифікації утримуваних осіб. Також важливий доступ СММ ОБСЄ для проведення моніторингу. Ми хочемо визначитися з новими ділянками розведення", - сказав Зеленський.

Він переконаний, що саме ефективна імплементація паризьких домовленостей має відкрити шлях до проведення наступного саміту лідерів в Берліні.

Про ймовірну дату зустрічі лідерів в прес-релізі не йдеться.

Під час розмови Зеленський також поінформував співрозмовницю про поточну ситуацію з безпекою на Донбасі, зазначивши проблеми, які потребують посиленої уваги з боку міжнародних партнерів.

Крім того, він подякував за позицію канцлера Німеччини про неможливість зміни формату "Великої сімки" (G7: США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) шляхом повернення в її роботу Росії до повного відновлення територіальної цілісності України.

Як повідомляли "Українські Новини", у МЗС після розмови в "нормандському форматі" заявив, що про зустрічі Зеленського, Путіна, Меркель, Макрона говорити рано.

Раніше в грудні 2019 на зустрічі в Парижі Зеленський, Путін, Меркель і Макрон домовилися зустрітися у квітні 2020 року.