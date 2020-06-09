Одного з водіїв, що потрапив у смертельну ДТП під Житомиром, взяли під варту

Водія Mitsubishi, який потрапив у смертельне для чотирьох людей ДТП під Житомиром, взяли під варту. Зараз розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляють в прес-службі поліції Житомирської області.

Аварія сталася на автодорозі Овруч-Словечне, поблизу с. Скребеличів. Водій автомобіля Mitsubishi, 23-річний житель Овруча, який виїжджав з другорядної дороги на головну і зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 24-річного жителя райцентру.

В результаті ДТП загинули водій і пасажири автомобіля Lanos: 50-річна жителька Овруцького району, 46-річна жінка і 1,9-річна дівчинка, жительки Овруча.

Водій Mitsubishi та 20-річна пасажирка Lanos зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені в місцеву лікарню.

У поліції розповіли, що за кермом автомобіля Mitsubishi перебував інспектор слідчого відділення Лугинського відділення поліції. Тому про пригоду було повідомлено в Державне бюро розслідувань, куди будуть передані матеріали досудового розслідування. Водій затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КК України. Триває встановлення всіх обставин, також проводиться службове розслідування.

У Житомирській області зіткнулися два авто. Фото: прес-служба Національної поліції

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