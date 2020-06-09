Одного з водіїв, що потрапив у смертельну ДТП під Житомиром, взяли під варту

Водія Mitsubishi, який потрапив у смертельне для чотирьох людей ДТП під Житомиром, взяли під варту. Зараз розпочато досудове розслідування. Про це повідомляють в прес-службі поліції Житомирської області. Аварія сталася на автодорозі Овруч-Словечне, поблизу с. Скребеличів. Водій автомобіля Mitsubishi, 23-річний житель Овруча, який виїжджав з другорядної дороги на головну і зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 24-річного жителя райцентру. В результаті ДТП загинули водій і пасажири автомобіля Lanos: 50-річна жителька Овруцького району, 46-річна жінка і 1,9-річна дівчинка, жительки Овруча. Водій Mitsubishi та 20-річна пасажирка Lanos зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені в місцеву лікарню. У поліції розповіли, що за кермом автомобіля Mitsubishi перебував інспектор слідчого відділення Лугинського відділення поліції. Тому про пригоду було повідомлено в Державне бюро розслідувань, куди будуть передані матеріали досудового розслідування. Водій затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КК України. Триває встановлення всіх обставин, також проводиться службове розслідування. У Житомирській області зіткнулися два авто. Фото: прес-служба Національної поліції Як повідомляли Українські Новини, на трасі "Київ-Одеса" сталося смертельне ДТП.