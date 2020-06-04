У Приватбанку пояснили причину збоїв у роботі програми "Приват 24"

Онлайн-банкінг Приват24 тимчасово не працює у зв'язку з аварійною ситуацією мережевого обладнання.

Про це сказано в повідомленні Приватбанку, передають Українські Новини.

"У зв'язку з аварійною ситуацією мережевого обладнання Приватбанк повідомляє клієнтів про тимчасові незручності з недоступністю авторизації в Приват24 і дзвінків до контакт центру-банку", - сказано в повідомленні.

В прес-службі банку підкреслили, що наслідки такої аварійної ситуації будуть ліквідовані протягом години.

Також вказується, що проблема стосується тільки сервісу Приват24. Оплати через POS-термінали, зняття готівки через банкомати та інші операції виконуються в штатному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні вранці, 4 червня, в додатку Приватбанку "Приват 24" спостерігаються масштабні збої. Користувачі сервісу не можуть зайти в програму.

Також на період карантину Приватбанк вирішив перевести обмін валют в онлайн-режим.