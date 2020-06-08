НБУ знову підвищив курс гривні. Курс нацвалюти на 8 червня

Національний банк продовжує підвищувати офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 червня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-8 червня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,7175 1 долар США 26,6005 1 швейцарський франк 27,7580 10 ієн 2,4359 10 російських рублів 3,8778 1 євро 30,1477

Як повідомляли Українські Новини, з 29 травня по 5 червня курс продажу готівкового долара після зміцнення гривні в четвер в обмінних пунктах київських банків після двотижневого зростання знизився на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс купівлі знизився на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD.

Тим часом в Україні після двотижневого зростання долар в обмінниках падає. Курс продажу знизився на 24,47 копійок, а курс купівлі знизився на 22,29 копійок.