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08 червня 2020, понеділок, 10:07 23
Економіка 2020-06-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
НБУ знову підвищив курс гривні. Курс нацвалюти на 8 червня

НБУ знову підвищив курс гривні. Курс нацвалюти на 8 червня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк продовжує підвищувати офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 червня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-8 червня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,7175
1 долар США 26,6005
1 швейцарський франк 27,7580
10 ієн 2,4359
10 російських рублів 3,8778
1 євро 30,1477

Як повідомляли Українські Новини, з 29 травня по 5 червня курс продажу готівкового долара після зміцнення гривні в четвер в обмінних пунктах київських банків після двотижневого зростання знизився на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс купівлі знизився на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD.

Тим часом в Україні після двотижневого зростання долар в обмінниках падає. Курс продажу знизився на 24,47 копійок, а курс купівлі знизився на 22,29 копійок.

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