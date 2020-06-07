Найбільше хворих на COVID-19 в Ірпені. Статистика коронавірусу в Київській області

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію на Київщині 6 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 36 осіб до 1 784.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 7 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1 784 випадки захворювання на коронавірус (у т. ч. 134 дітей і 349 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 36", - йдеться в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 448 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 187, у Софіївській Борщагівці - 52 і в Петропавлівській Борщагівці - 39), в Обухівському районі - 250 випадків (найбільша кількість в Обухові - 122 і в Українці - 39).

Також 77 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 75 - в Бориспільському районі, 47 - у Васильківському, по 37 - у Кагарлицькому та Баришівському, 34 - у Київській, 31 - в Миронівському, 24 - в Бородянському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 89 випадків підтверджені в Ірпені, 73 - в Білій Церкві, 57 - у Борисполі, 49 - в Бучі, 48 - у Броварах, 41 - в Коцюбинському, 38 - в Кагарлику, 37 - у Фастові, 33 - у Вишгороді, 32 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 228 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1,556 тис. чоловік.

За весь час пандемії померло 37 осіб, одужали - 558 (у тому числі 45 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 976 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 75 повідомлень.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я 5 червня кількість хворих коронавірусом Київської області становило 1 748 осіб.

Тим часом, в Офісі Президента повідомили, що графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні эпідситуації.