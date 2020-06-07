підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 червня 2020, неділя, 16:34 5 Інфографіка
Суспільство 2020-06-07T17:00:01+03:00
Українські Новини
Найбільше хворих на COVID-19 в Ірпені. Статистика коронавірусу в Київській області

Найбільше хворих на COVID-19 в Ірпені. Статистика коронавірусу в Київській області

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію на Київщині 6 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 36 осіб до 1 784.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 7 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1 784 випадки захворювання на коронавірус (у т. ч. 134 дітей і 349 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 36", - йдеться в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 448 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 187, у Софіївській Борщагівці - 52 і в Петропавлівській Борщагівці - 39), в Обухівському районі - 250 випадків (найбільша кількість в Обухові - 122 і в Українці - 39).

Також 77 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 75 - в Бориспільському районі, 47 - у Васильківському, по 37 - у Кагарлицькому та Баришівському, 34 - у Київській, 31 - в Миронівському, 24 - в Бородянському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 89 випадків підтверджені в Ірпені, 73 - в Білій Церкві, 57 - у Борисполі, 49 - в Бучі, 48 - у Броварах, 41 - в Коцюбинському, 38 - в Кагарлику, 37 - у Фастові, 33 - у Вишгороді, 32 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 228 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1,556 тис. чоловік.

За весь час пандемії померло 37 осіб, одужали - 558 (у тому числі 45 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 976 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 75 повідомлень.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я 5 червня кількість хворих коронавірусом Київської області становило 1 748 осіб.

Тим часом, в Офісі Президента повідомили, що графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні эпідситуації.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Києві Коронавірус в Київській області

Київський метрополітен буде закривати двері, щоб п...
На коронавірус з початку епідемії захворіли вже 5 ...
У Києві продовжує зростати кількість нових випадкі...
У Києві за добу наполовину впала захворюваність ко...
У Києві за добу наполовину впала захворюваність коронавірусом: 2 людини померли
Сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи
Новини
Найбільше хворих на COVID-19 в Ірпені. Статистика коронавірусу в Київській області 16:34 Інфографіка
На коронавірус з початку епідемії захворіли вже 5 тис. медпрацівників, - МОЗ 15:28
На автозаправці під Житомиром побили депутата "Слуги народу" 14:57
У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків 14:00
За минулий тиждень курс долара в Україні знизився 13:14
більше новин
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
"Це фарс" — Грановський спростував звинувачення Тедера у справі про ТРЦ Sky Mall 15:28
Зеленський ігнорує держрейдерство у сфері "зеленої" енергетики, – УАВЭ 17:52
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Інвестори в "зелену" енергетику вимагають від Зеленського зустрічі, – Карл Стурен 18:12
більше новин
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Кількість нових заражених коронавірусом за добу трохи зменшилася 09:51 Інфографіка
Володимир Зеленський в День журналіста дав пресконференцію
Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі 17:22
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир 11:01
Україна на карантині майже три місяці. Що дозволено і скільки залишилося до закінчення обмежень 08:55
більше новин
В Україні вперше за три дні менше 500 осіб захворіли COVID-19: 11 людей померли від інфекції
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok