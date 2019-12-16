Нардепа від "Слуги народу" побили люди в балаклавах

У неділю в Сумах на депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Михайла Ананченко біля під'їзду його будинку напали дві людини в балаклаві.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, повертаючись до дому, в рідному місті Суми, на мене біля під'їзду здійснили напад двоє хлопців у балаклаві", - написав Ананченко.

Депутат зазначив, що подібні дії не змінять політичного спрямування партії. Депутат висловив надію на неупереджену реакцію на інцидент від правоохоронців, а також заявив, що фракція "Слуга народу" "завжди буде дотримуватися конструктиву і готова слухати думку кожного громадянина виключно в правовому полі".

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" просила правоохоронні органи розслідувати напад на депутата Верховної Ради від однойменної фракції Андрія Богданця на засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики.

Раніше постасовка за участю депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Андрія Богданця сталася під час засідання комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики. Згідно з розміщеним відео, запрошені на засідання особи влаштували бійку біля входу в зал, де проходило засідання комітету. На відео видно, як вони намагалися побити Богданця.