У 2019 році в українських селах з насильством в сім'ї стикалися 5% жінок, - ООН

Протягом 2019 року в Україні з насильством в сім'ї стикалися 5% жінок у селах. Про це свідчать дані комплексного дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості, яке проводила Програма розвитку ООН в Україні, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України. Так, повідомляється, що 36% жінок не беруть участі у вирішенні проблем свого села, а 48% жінок в селах не мають доступу до медичних послуг в пішій доступності, 26% жінок у селах хотіли б підвищити освітній рівень, проте не мають можливості. Міністерство соціальної політики створило соціальну рекламу "Ти - джерело змін!", щоб привернути увагу до проблем дискримінації за ознакою статі, зокрема у сільській місцевості через постійну зайнятість по домогосподарству і страх перед стереотипами. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=IjSYGpcx6rY#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, за даними ООН, вбивство кожної другої жінки вчиняється її партнером або членом сім'ї. Раніше в Києві суд вперше виніс вирок чоловікові за домашнє насильство.