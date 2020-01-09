У 2019 році в українських селах з насильством в сім'ї стикалися 5% жінок, - ООН

Протягом 2019 року в Україні з насильством в сім'ї стикалися 5% жінок у селах. Про це свідчать дані комплексного дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості, яке проводила Програма розвитку ООН в Україні, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Так, повідомляється, що 36% жінок не беруть участі у вирішенні проблем свого села, а 48% жінок в селах не мають доступу до медичних послуг в пішій доступності, 26% жінок у селах хотіли б підвищити освітній рівень, проте не мають можливості.

Міністерство соціальної політики створило соціальну рекламу "Ти - джерело змін!", щоб привернути увагу до проблем дискримінації за ознакою статі, зокрема у сільській місцевості через постійну зайнятість по домогосподарству і страх перед стереотипами.

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Як повідомляли Українські Новини, за даними ООН, вбивство кожної другої жінки вчиняється її партнером або членом сім'ї.

Раніше в Києві суд вперше виніс вирок чоловікові за домашнє насильство.