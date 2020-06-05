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05 червня 2020, пʼятниця, 20:45 13
Силові структури 2020-06-05T23:30:03+03:00
Українські Новини
ДБР відмовилося відкрити справу про можливі зловживання прем'єра Шмигаля

ДБР відмовилося відкрити справу про можливі зловживання прем'єра Шмигаля

Валерия Драгомирова
ДБР, правопорушення, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовиловся відкрити кримінальне провадження про можливі зловживання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і членів Кабінету Міністрів.

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначається, що заявник просив ДБР порушити кримінальну справу щодо посадових осіб, в тому числі прем'єр-міністра, членів Кабінету Міністрів, дії яких заявник попередньо кваліфікував за ознаками ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 11 (поняття злочину), ст. 396 (приховування злочину), ст. 366 (службове підроблення), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Але зазначена заява не була розглянута, а відомості про кримінальне правопорушення уповноваженими особами ДБР в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено не було.

У зв'язку з цим заявник подав до Шевченківського районного суду Києва скаргу на бездіяльність уповноваженої особи ДБР, яке полягає у внесення відомостей до ЄРДР, та просив зобов'язати орган внести дані й почати досудове розслідування.

Суд відмовив у задоволенні скарги заявника, вирішивши, що цю скаргу має розглядати Печерський суд, тому що саме в Печерському районі знаходиться відділ управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних посадовими особами.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Верховної Ради не налаштовані дати Кабінету Міністрів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля річний імунітет, підтримавши програму дій уряду.

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