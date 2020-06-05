Різко вдарить спека до +30 градусів, але дощі і вітер не відступлять. Прогноз погоди на 6 червня

У той час, як синоптики попередили про погодні катаклізми влітку, 6 червня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликі дощі, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр

У той час на заході України мінлива хмарність, невеликий дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У Карпатах вночі дощі, вдень невеликі дощі, температура вночі і вдень +12...+17 градусів.

У Моршині невеликий дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Трускавці невеликий дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві вночі дощ, вдень невеликий дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликі дощі, місцями грози, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +21...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.

5 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +16...+20 градусів, у районі Одеси +13 градусів, у Дніпрі біля Києва +15 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, українців чекає довгий уїк-енд.

Також улітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми: синоптики Укргідрометцентру зробили прогноз погоди на 3 місяці. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.