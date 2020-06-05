підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 червня 2020, пʼятниця, 18:56 10
Суспільство 2020-06-05T20:30:02+03:00
Українські Новини
У п'ятницю ввечері Київ заполонили традиційні "тягнучки": карта заторів

У п'ятницю ввечері Київ заполонили традиційні "тягнучки": карта заторів

Ольга Фандорина
Київ, ситуація на дорогах, Затори в Києві, Затори на дорогах
Пробки в Києві
Пробки в Києві

Тоді як вранці 3 червня Київ потопав у масштабних заторах, сьогодні, 5 червня, затори у столиці теж утворилися з самого ранку - стоять автомобілі на мостах через ремонт доріг, дрібні ДТП та на виїзді зі столиці. Про це повідомляє Google maps.

На правому березі ускладнено рух транспорту на Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, бульварі Лесі Українки, вулиці Мечникова, Московській, Січових Стрільців, Чорновола, Винниченка, Короленківській, Глибочицькій, Великій Житомирській, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги.

Затори спостерігаються біля центральних станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Печерська", "Кловська", "Золоті ворота", "Театральна".

Пробки в Києві на Лівому березіПробки в Києві на Лівому березі

Затори в КиєвіЗатори в Києві

На Лівому березі затори спостерігаються на Броварському проспекті біля метро "Гідропарк", "Лівобережна" та "Чернігівська", на вулиці Бажана біля метро "Славутич", "Осокорки", "Харківська" та "Вирлиця". Також проблеми з рухом зафіксовані на вулиці Дніпровська Набережна, проспекті Соборності, вулиці Сверстюка та Гагаріна.

Тягучки в столиціТягнучки в столиці

Проблеми з рухом є на мосту Патона, мосту Метро і Північному мосту.

А тим часом, на дорогах Києва утоврилися кілометрові затори.

Більше новин про: Київ ситуація на дорогах Затори в Києві Затори на дорогах

Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів, — Кл...
Сьогодні в Києві на мосту Патона обмежать рух тран...
У середу вранці Київ скували масштабні затори. Де ...
Київ вранці скували затори. Де найбільш завантажен...
Графік пом'якшення карантину можуть змінити в разі серйозного погіршення епідситуації
У Київській області за добу хворих на коронавірус стало більше на 38 осіб. Де найбільше хворіють
Новини
Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках на Закарпатті 19:52
Радимо американським друзям застосувати свою ж формулу вихідного дня та не перешкоджати мирним активістам, – Портнов 19:38
У Мінфіні розповіли, коли опублікують меморандум з МВФ 19:16
Бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС і поранили одного військового 19:14
Пробки в Києві
У п'ятницю ввечері Київ заполонили традиційні "тягнучки": карта заторів 18:56
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
Фото: Інтеграл-Буд
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів 15:02
DCH Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol 21:03
Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка 08:57
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної 10:31
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Призначеня Володимира Усова головою космічного агентства викликає багато підозр, - експерт 13:05
Не порушував, а перевіряв, – головний санлікар заступився за Зеленського в Хмельницькому 12:50
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
більше новин
У травні міжнародні резерви скоротилися на 1,3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok