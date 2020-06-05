У п'ятницю ввечері Київ заполонили традиційні "тягнучки": карта заторів

Тоді як вранці 3 червня Київ потопав у масштабних заторах, сьогодні, 5 червня, затори у столиці теж утворилися з самого ранку - стоять автомобілі на мостах через ремонт доріг, дрібні ДТП та на виїзді зі столиці. Про це повідомляє Google maps.

На правому березі ускладнено рух транспорту на Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, бульварі Лесі Українки, вулиці Мечникова, Московській, Січових Стрільців, Чорновола, Винниченка, Короленківській, Глибочицькій, Великій Житомирській, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги.

Затори спостерігаються біля центральних станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Печерська", "Кловська", "Золоті ворота", "Театральна".

Пробки в Києві на Лівому березі

Затори в Києві

На Лівому березі затори спостерігаються на Броварському проспекті біля метро "Гідропарк", "Лівобережна" та "Чернігівська", на вулиці Бажана біля метро "Славутич", "Осокорки", "Харківська" та "Вирлиця". Також проблеми з рухом зафіксовані на вулиці Дніпровська Набережна, проспекті Соборності, вулиці Сверстюка та Гагаріна.

Тягнучки в столиці

Проблеми з рухом є на мосту Патона, мосту Метро і Північному мосту.

А тим часом, на дорогах Києва утоврилися кілометрові затори.