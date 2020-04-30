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30 квітня 2020, четвер, 17:10 11
Політика 2020-04-30T18:00:03+03:00
Українські Новини
Кулеба після розмови у "нормандському форматі": про зустріч лідерів говорити зарано

Кулеба після розмови у "нормандському форматі": про зустріч лідерів говорити зарано

Виолетта Чайковская
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Зеленський, Макрон, Путін і Меркель на зустрічі у
Зеленський, Макрон, Путін і Меркель на зустрічі у "нормандському форматі". Фото: сайт Президента України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після проведення у четвер з колегами відеоконференції в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) вважає, що говорити про дату саміту лідерів передчасно.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми домовилися розмовляти далі. Сподіваюся, ця домовленість буде дотримана і ми зможемо продовжити діалог у форматі відеоконференції, а згодом, після завершення пандемії, вийдемо і на повноцінний формат зустрічі", – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо зустрічі лідерів "нормандського формату", Кулеба сказав, що для цього поки рано.

"Ми в цьому питанні спираємося на конкретні результати. Як тільки будуть результати – тоді будуть підстави говорити про саміт. Але ми погоджуємося, є розуміння того, що саміт потрібен, він залишається на порядку денному. Однак встановлювати конкретний час його проведення було би зараз зарано", – сказав він.

Для проведення зустрічі глав держав, за його словами, необхідно виконати попередні домовленості та погодити нові завдання.

"Ніхто не сумнівається в тому, що берлінський саміт повинен бути проведений. Але при цьому ніхто не сумнівається і в тому, що ми повинні вийти на нього з конкретними напрацюваннями: виконаними завданнями, поставленими під час паризького саміту, та з розумінням того, якими повинні бути результати берлінського саміту. А саміт заради саміту ніхто проводити не хоче. Ми всі хочемо рухатися шляхом вирішення проблем і виходу на нові завдання. Тому, безумовно, саміт з порядку денного ніхто не знімав, але шлях до нього треба ще пройти", - пояснив Кулеба.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні 2019 на зустрічі у Парижі Зеленський, Путін, Меркель і Макрон домовилися зустрітись у квітні 2020 року.

Проте 30 квітня відбулася розмова в "нормандському форматі" тільки на рівні міністрів закордонних справ, і то у режимі відеоконференції, а не особистої зустрічі, у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Спілкування тривало 1,5 години і було конструктивним, але напруженим.

Міністри обговорили виклики для Донбасу через коронавірус, а також домовилися визначити дату припинення вогню на Донбасі.

За словами Кулеби, міністри не обговорювали в "нормандському форматі" створення при ТКГ консультативної ради з бойовиками, хоч і заслухали позицію Росії з цього питання.

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