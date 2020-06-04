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  • Виробники моторних олив просять владу прибрати з нового закону технічну помилку, яка зупинила всю галузь
04 червня 2020, четвер, 19:16 9
Економіка 2020-06-04T21:00:02+03:00
Українські Новини
Виробники моторних олив просять владу прибрати з нового закону технічну помилку, яка зупинила всю галузь

Виробники моторних олив просять владу прибрати з нового закону технічну помилку, яка зупинила всю галузь

Ольга Фандорина
Акциз, мастила, Амзол
Мастильні матеріали. Фото: ecointel.com.ua
Мастильні матеріали. Фото: ecointel.com.ua

Великий виробник олив і мастил завод "Азмол" (Бердянськ, Запорізька область) і ще 28 виробників мастильних матеріалів зупинили виробництво через введення акцизу на базову й індустріальну (технічну) оливу в розмірі 213,5 євро/тонна і просять скасувати цю норму як технічну помилку в законопроекті №1210.

Про це сказано в повідомленні "Азмола", передають Українські Новини.

"При розгляді проекту цього закону в нього були внесені зміни, які при практичній імплементації закону виявилися такими, що не відповіднають діючій нормативно-правовій бази українського законодавства і мають ознаки, швидше за все, саме технічної описки чи помилки: в частині внесення змін до п. П. 215.3 .4 ст. 215 Податкового кодексу України ", - сказано в повідомленні.

А саме код УКТ ЗЕД на базову й індустріальну оливу внесений до переліку підакцизних кодів з описом, що відповідає дизпаливу.

"Прийнятим законом обклали акцизом сировину для виробництва вітчизняними виробниками широкого переліку продукції - мастильних матеріалів, водночас для імпорту тих же видів продукції, що виробляються в інших країнах, акциз відсутня! Це неминуче призведе до остаточної ліквідації всієї вітчизняної галузі виробництва мастильних матеріалів в Україні", - сказано в ньому.

Зазначається, що введення акцизу в сумі 213,5 євро/тонна збільшить вартість готової продукції орієнтовно на 47%.

"Тобто, нинішня ціна збільшиться практично в півтора рази, що істотно вплине на великий перелік галузей української промисловості, сільського господарства, автомобільної, залізничної та інших галузей вітчизняної економіки, що відчує на собі кожна українська сім'я, яка є споживачем продукції українського виробника", - підкреслила компанія.

Крім того, виробникам олив необхідно буде обладнати та оформити акцизний склад, парки зберігання і отримати відповідні ліцензії.

"Сьогодні ж без виконання вищевказаних процедур підприємства не мають права ні зберігати, ні купувати, ні переробляти, ні продавати продукти, виготовлені на основі базових олив. А це практично всі промислові мастила в країні. Цей закон вже сьогодні повністю зупинив процес виробництва мастильних матеріалів в Україні ", - сказано в зверненні.

"Азмол" і низка інших виробників олив звернулися до Президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Денису Шмигаль, голови профільного парламентського комітету Данила Гетьманцева з проханням забезпечити виключення коду технічних олив з закону в рамках виправлення технічної помилки і забезпечити відповідними інструкціями про застосування закону Митну і Податкову служби.

Як повідомляли Українські Новини, підприємство "Азмол" спеціалізується на виробництві мастил, моторних, трансмісійних та машинобудівних олив, а також металевої і полімерної тари.

100% акцій "Азмола" належить державі і контролюється Фондом державного майна.

Як повідомляли Українські Новини, Антімонопольний комітет заявляє, що ціни на бензин і дизпаливо повинні далі знижуватися.

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