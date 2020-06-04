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04 червня 2020, четвер, 19:23 13
Медицина 2020-06-04T20:15:01+03:00
Українські Новини
Вірусолог назвав причину сплеску захворюваності на коронавірус

Вірусолог назвав причину сплеску захворюваності на коронавірус

Надежда Комендантова
Коронавірус, статистика коронавірусу, пом'якшення карантину
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію збільшується 2-й день поспіль через пом'якшення Кабінетом Міністрів обмежувальних заходів.

Про це Українським Новинам повідомив вірусолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський.

"Звичайно, після їх (заходів) пом'якшення варто було очікувати таку статистику", - сказав він.

На думку Донського, більше всього на відповідну статистику вплинуло відновлення роботи громадського транспорту і повернення людей на роботу.

Він зазначив, що збільшення кількості хворих за останні 2 дні не є приводом для скасування пом'якшення обмежувальних заходів, оскільки відсутній сильний пік захворюваності й збільшення кількості хворих спостерігається поки короткий час.

Вірусолог, представник Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Наталія Кожан повідомила Українським Новинам, що піку захворюваності варто очікувати не влітку, а восени, оскільки люди будуть більше часу знаходитися в приміщенні.

Як повідомляли Українські Новини, згідно зі статистикою Міністерства охорони Здоров'я, 3 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 588 до 25 411, кількість померлих від захворювання збільшилась на 12 осіб до 747 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків захворювання 3 червня зросла на 21,7%, нових летальних випадків - на 50%.

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