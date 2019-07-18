Грибники виявили під Києвом на березі Десни величезну грибницю підберезників. Росли величні гриби серед осик. Відео Українським Новинам надіслали читачі.

Всі підберезники відносяться до їстівних грибів. Назва пов'язана з тим, що вони часто ростуть поблизу беріз. З'являються в першій половині літа і зустрічаються до осені.



Капелюшки у них бувають різного забарвлення: від білого до темно-сірого до майже чорного. В сирих місцях найчастіше зустрічаються підберезник болотний, з білою або білуватою поверхнею капелюшки.

Ніжка знизу злегка потовщена, біла, з поздовжніми білими або темними лусочками.

В народі їх називають Грабовиками , а в Карпатах - Козари.







Є багато рецептів за якими можна приготувати підберезники. Їх можна смажити, варити, маринувати, сушити для заготівлі про запас. Популярним рецептом є жульєн.



Жульєн з лісових грибів

Жульєн. Фото: depositphotos

Інгредієнти:

лісові гриби (білі, підберезники, підосичники, маслюки і т. п.) - 500 г

сметана - 150-200 г

цибуля ріпчаста - 2 шт.

часник (за бажанням) - 1 зубчик

зелень кропу

вершкове + рослинне масло для смаження

сіль

мелений перець

Рецепт приготування:

Гриби перебрати, очистити від забруднень і обполоснути водою. Нарізати гриби середніми шматками (не дуже дрібно). Цибулю очистити і нарізати чвертькільцями. Часник очистити, розчавити плоскою стороною леза ножа і дрібно порубати. Кріп вимити, обсушити і дрібно порубати. У сковороді розігріти 1 столову ложку олії, викласти гриби і злегка посолити. Смажити на мінімальному вогні під кришкою, близько 40 хвилин. В іншій сковороді розігріти 3 ст. л. вершкового масла + 2 ст. л. рослинної олії, викласти цибулю, трохи посолити і поперчити. Обсмажити до м'якості на повільному вогні, періодично помішуючи. До готових грибів додати обсмажену цибулю і перемішати. Додати сметану. Перемішати і тушкувати близько 3-5 хвилин. Посипати гриби рубаним часником, кропом і перемішати. На цьому етапі можна завершити приготування і подати гриби з картопляним пюре або смаженою картоплею. А можна запекти гриби в порційних формочках. Розкласти гриби по формочках (кокотницях) і змастити зверху тонким шаром сметани (можна посипати тертим сиром). Запекти жульєн в духовці близько 10 хвилин, при температурі 180°C до легкого зарум'янювання. Грибний жульєн подавати гарячим зі скибочкою свіжого хліба.

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