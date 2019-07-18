Грибники виявили під Києвом на березі Десни величезну грибницю підберезників. Росли величні гриби серед осик. Відео Українським Новинам надіслали читачі.Всі підберезники відносяться до їстівних грибів. Назва пов'язана з тим, що вони часто ростуть поблизу беріз. З'являються в першій половині літа і зустрічаються до осені.Капелюшки у них бувають різного забарвлення: від білого до темно-сірого до майже чорного. В сирих місцях найчастіше зустрічаються підберезник болотний, з білою або білуватою поверхнею капелюшки.\r\nНіжка знизу злегка потовщена, біла, з поздовжніми білими або темними лусочками.\r\nВ народі їх називають Грабовиками , а в Карпатах - Козари. Є багато рецептів за якими можна приготувати підберезники. Їх можна смажити, варити, маринувати, сушити для заготівлі про запас. Популярним рецептом є жульєн.Жульєн з лісових грибів\r\nЖульєн. Фото: depositphotos\r\nІнгредієнти:\r\n\r\nлісові гриби (білі, підберезники, підосичники, маслюки і т. п.) - 500 г\r\nсметана - 150-200 г\r\nцибуля ріпчаста - 2 шт.\r\nчасник (за бажанням) - 1 зубчик\r\nзелень кропу\r\nвершкове + рослинне масло для смаження\r\nсіль\r\nмелений перець\r\n\r\nРецепт приготування:\r\n\r\nГриби перебрати, очистити від забруднень і обполоснути водою.\r\nНарізати гриби середніми шматками (не дуже дрібно).\r\nЦибулю очистити і нарізати чвертькільцями.\r\nЧасник очистити, розчавити плоскою стороною леза ножа і дрібно порубати.\r\nКріп вимити, обсушити і дрібно порубати.\r\nУ сковороді розігріти 1 столову ложку олії, викласти гриби і злегка посолити.\r\nСмажити на мінімальному вогні під кришкою, близько 40 хвилин.\r\nВ іншій сковороді розігріти 3 ст. л. вершкового масла + 2 ст. л. рослинної олії, викласти цибулю, трохи посолити і поперчити.\r\nОбсмажити до м'якості на повільному вогні, періодично помішуючи.\r\nДо готових грибів додати обсмажену цибулю і перемішати.\r\nДодати сметану.\r\nПеремішати і тушкувати близько 3-5 хвилин.\r\nПосипати гриби рубаним часником, кропом і перемішати.\r\nНа цьому етапі можна завершити приготування і подати гриби з картопляним пюре або смаженою картоплею. А можна запекти гриби в порційних формочках.\r\nРозкласти гриби по формочках (кокотницях) і змастити зверху тонким шаром сметани (можна посипати тертим сиром).\r\nЗапекти жульєн в духовці близько 10 хвилин, при температурі 180°C до легкого зарум'янювання.\r\nГрибний жульєн подавати гарячим зі скибочкою свіжого хліба.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Закарпатті грибники зібрали за один раз 150 кілограмів грибів. Також на грибній фермі під Києвом виростили найбільшу печерицю.