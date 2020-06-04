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  • Німеччина заявила про докази кібератаки Росії на Бундестаг у 2015 році
04 червня 2020, четвер, 18:30 11
Світ 2020-06-04T20:15:02+03:00
Українські Новини
Німеччина заявила про докази кібератаки Росії на Бундестаг у 2015 році

Німеччина заявила про докази кібератаки Росії на Бундестаг у 2015 році

Елизавета Кесельман
Бундестаг, Хакер, російська федерація, Німеччина, хакерська атака
Хакер Фото: pixabay
Хакер Фото: pixabay

У кінці травня МЗС Німеччини викликав російського посла Сергія Нечаєва за підозрою у зломі російським хакером архівних документів Бундестагу в 2015 році. Сьогодні в відомстві заявили про наявність доказів причетності Росії до хакерської атаки. Про це сказано в повідомленні прес-служби МЗС Німеччини.

Як заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, німецькі правоохоронці мають докази, що хакерську атаку на Бундестаг навесні 2015 року скоїв громадянин РФ для російських спецслужб. При цьому хакер діяв у змові з іншими людьми.

"На цій підставі слідчі судді Федерального суду видали ордер на його арешт", - додав він.

При цьому, як підкреслив німецький міністр, ніякої мови не йде про "політичні забобони", як заявляє російська сторона.

"Водночас очевидно, що ми хочемо продовжувати конструктивно-критичний діалог з Москвою в інших сферах зовнішньої політики, таких як конфлікт на сході України або в Лівії і Сирії", - пояснив Маас.

У 2015 році на Бундестаг Німеччини здійснили кібератаку, під час якої було вкрадено 16 Гб даних Бундестагу, а саме частина листування депутатського бюро канцлера Ангели Меркель. Повідомлялося, що атаку здійснив хакер під псвевдонімом Scaramouche.

Головним підозрюваним є російський хакер Дмитро Бадін. Ордер на його арешт видала Федеральна прокуратура Німеччини 5 травня.

Його також розшукує Федеральне бюро розслідувань США як учасника угруповання Fancy Bear, яке підозрюють у втручанні у вибори президента.

Як повідомляли "Українські Новини", у Ізраїлі хакери ледь не отруїли питну воду у всій країні, проникнувши в систему водопостачання.

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