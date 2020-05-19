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19 травня 2020, вівторок, 17:41 19
Верховна Рада і партії 2020-05-19T19:00:03+03:00
Українські Новини
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача

Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача

Кира Молчанова
Джо Байден, націоналізація Приватбанку, Петро Порошенко, Андрій Деркач

Екс-віце-президент США Джозеф Байден просив колишнього Президента Петра Порошенка прискорити націоналізацію "Приватбанку".

Про це свідчать записи розмов Байдена і Порошенка від 16 листопада 2016 року, оприлюднені депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем (позафракційний), передають Українські Новини.

"То все, що можна буде зробити, щоб чинити тиск на "Приватбанк "щодо закриття, з тим щоб отримати наступний транш від МВФ, я б з усією повагою рекомендував би як критично важливе для вашої економіки і фізичної безпеки. Я знаю, що це складно. Коломойський це "скалка в дупі" і проблема для всіх, але це дійсно критично важливо, щоб ви впоралися з цим зараз. І все буде добре. Я тільки хочу, щоб ви подзвонили голові НБУ і підтримали її. Дали їй зрозуміти, що ви з нею, коли вона визначить дату і піде вперед", — сказав співрозмовник з боку США.

Порошенко, у свою чергу, зазначив, що 22 листопада 2016 року отримає звіт від аудиторської компанії "Ернст енд Янг".

"22 листопада буде аудиторський звіт - це голосування бюджету в парламенті, де Коломойський має значну кількість членів. Прем'єр-міністр попросив мене проголосувати спочатку бюджет, а потім починати процес", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, 18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів офіційно підтвердив рішення націоналізувати "Приватбанк".

Колишній Президент Петро Порошенко в розмові з віце-президентом США Джозефом Байденом пропонував кандидатуру Юрія Луценка на посаду генерального прокурора замість Віктора Шокіна для отримання траншу Міжнародного валютного фонду в розмірі 1 млрд доларів.

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