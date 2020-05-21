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  • Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог
21 травня 2020, четвер, 19:05 366
Політика 2020-05-21T20:00:02+03:00
Українські Новини
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог

Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог

Надежда Комендантова
Артем Ситник, Марі Йованович, Андрій Деркач, Владислав Дзивидзинський, записи Деркача
Артем Ситник. Фото: genplanua
Артем Ситник. Фото: genplanua

Директор НАБУ Артем Ситник отримував вказівки щодо своїх дій стосовно Приватбанку і структур Ігоря Коломойського від екс-посла США в Україні Марі Йованович. Про це розповів політолог Владислав Дзивидзинский на своїй сторінці в Facebook

"Артем Ситник говорив, що співпраця з ФБР - це нормально і має здійснюватися на підставі меморандумів. Але ось хто, кому і в якій формі дає рекомендації - нас цікавить досі. В свій час такі рекомендації йому (Артему Ситнику - Ред.) давала Марі Йованович, з якою вони тісно спілкувалися", - пише Дзивидзинський.

Політолог зазначає, що дії директора НАБУ щодо великих активів могли бути координовані представниками США, а метою таких дій могло стати заполученія контролю над ключовими процесами.

"Практично кожна резонансна справа в Україні (яку розслідувало НАБУ - Ред.) - такі як справа Приватбанку, структур Бахматюка чи Одеського припортового заводу, чи узгоджувалися, або ініціювалися за вказівкою заокеанських друзів. Абсолютно логічним для таких цілей виглядає мати дієву і підконтрольну структуру", - зазначає Владислав Дзивидзинський.

Політолог припускає, що головною метою НАБУ і США був Приватбанк, націоналізація якого повинна була привести до ослаблення позицій Ігоря Коломойського і можливості переходу в наступ по його іншим активам.

"Саме Приватбанк був головною метою. При ослабленні позицій Ігоря Коломойського можна було переходити в наступ на рівні міжнародних судів за його іншим найцікавішим активів. Ми не здивуємося, якщо виявиться, що керівники таких органів отримували додаткові "бонуси" до зарплати", - заявив Дзивидзинський.

Нагадаємо, зарплата директора НАБУ Артема Ситника в березні становила 224 495 гривень.

Раніше народний депутат України Андрій Деркач опублікував записи телефонних розмов, на яких імовірно віце-президент США Джо Байден просив Президента України Петра Порошенка встигнути провести націоналізацію Приватбанку до вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

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