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  • Через затягування легалізації грального бізнесу держбюджет недоотримає мільярди гривень, - експерти
29 травня 2020, пʼятниця, 13:36 1573
Економіка 2020-05-29T17:00:04+03:00
Українські Новини
Через затягування легалізації грального бізнесу держбюджет недоотримає мільярди гривень, - експерти

Через затягування легалізації грального бізнесу держбюджет недоотримає мільярди гривень, - експерти

Алина Заика
гральний бізнес

Експерти відзначають, що через затягування легалізації грального бізнесу держбюджет недоотримає мільярди гривень.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції "Чому парламент зволікає з легалізацією грального бізнесу?" в прес-центрі Українських Новин.

Юрій Гаврилечко - економічний експерт, зазначив, що законопроект про гральний бізнес в Україні істотно змінився до другого читання і продовжує змінюватися в незрозумілий спосіб.

"Кожен раз, коли в нього вносяться правки, то доповнюються лобістськими варіантами... У нас закінчується травень і в кращому випадку документ буде розглянуто в кінці червня або початку липня і запрацює не раніше осені", - повідомив Гаврилечко.

За його словами, залишається відкритим питання оподаткування.

"Чисто фізично яку систему оподаткування не вводь, держбюджет не отримає мільярди гривень", - сказав він.

Гаврилечко при цьому підкреслив, що в парламенті відстоюють оподаткування всіх операцій в гральному бізнесі.

Але якщо така схема буде введена, то термін повернення інвестицій розтягнеться до 7-10 років.

"В українських реаліях жоден інвестор чекати 10 років для виходу в точку нуль не буде. Якщо восени закон запрацює, то до грудня плату за ліцензії отримаємо близько чверті", - підкреслив експерт.

Володимир Воля - політичний експерт, у свою чергу зазначив, що з точки зору організації ефективного управління важлива не назва майбутнього регулятора грального бізнесу, а правильно прописати регламент його роботи, щоб уникнути можливості для зловживань.

Це може бути як окрема комісія, так і структурний підрозділ Мінфіну.

Як повідомляли "Українські Новини", у середині травня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що не виключає застосування спеціальної процедури розгляду законопроекту №2285-д про легалізацію грального бізнесу у другому читанні.

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