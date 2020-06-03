Дієтологи і експерти розповіли про найкращі заправки для страв і як їх приготувати

Сметана, майонез, і гірчиця – фаворити української кухні. З ними навіть прості частування стають не тільки смачнішими, а й кориснішими. Ведучий "Корисно\ програми" Олександр Лук'яненко разом з експертами проекту розповіли, в чому їх користь і як приготувати заправки для страв. Про це повідомляє пресслужба "Інтера".

Майонез





Чим корисний

До складу майонезу входять яйця, рослинна олія і лимонний сік. Жирні кислоти з олії омолоджують організм, вітамін D з яєць зміцнює кістки, а сік лимона забезпечує противірусну дію. Крім того, натуральний майонез містить лецитин, з якого синтезуються антистресові гормони.

"Але майонез дуже калорійний продукт - 680 ккал/100 г, тому, якщо вживати майонез у великій кількості, шкоди від нього буде більше, ніж користі. А ось одна-дві ложки домашнього майонезу - прекрасне доповнення для салату", - розповіла дієтолог Катерина Кондратюк.

Як обрати

У якісного майонезу однорідна, щільна текстура і кремовий колір. Щоб надати продукту необхідної густоти і довготривалої стійкості, в рецептури вводять стабілізатори і загусники. При виробництві високожирних майонезів вони не застосовуються, а в майонези з жирністю менш ніж 50% стабілізатори і загусники додають в значних кількостях, тому уважно читайте склад.

Також варто відмовитися від купівлі продукту, якщо ви помітили такі ознаки: яскраво виражений жовтий або білий колір, рідкісна консистенція, повне розчинення соусу в воді без виділення жирових крапель.



Домашній майонез від шеф-кухаря Сергія Шелестова

Візьміть 2 яйця, відокремте білки від жовтків. Покладіть жовтки, 1 чайну ложку гірчиці в скляну або металеву миску. Злегка збийте жовтки з гірчицею за допомогою віночка. Додайте 2 ст. ложки лимонного соку, щіпку солі, дрібку цукру і добре збийте суміш.

Вона повинна стати однорідною. В отриману масу тоненькою цівкою додайте 150 мл рослинної або оливкової олії, не забуваючи постійно збивати. Коли заправка буде триматися на вінчику - майонез готовий.

Майонез. Фото: пресслужба "Інтер"

Сметана





чим корисна

Сметана містить багато вітамінів і мікроелементів: вітаміни А, В, С, D, Е, К, амінокислоти, холін, молочний цукор, а ще - калій, кальцій, натрій, фосфор, селен, залізо, магній і мідь. Високий вміст вітаміну D в сметані сприяє кращому засвоєнню організмом кальцію, і це позитивно впливає на стан нашої шкіри, зубів і волосся.

А рибофлавін (вітамін В2) допомагає організму нормалізувати тиск, сприяє кровотворенню, поповнює запаси енергії. Калорійність сметани залежить від її жирності: від 115 ккал / 100 г (10%) до 290 ккал / 100 г (30%). Цікаво, що сметана з меншою жирністю містить більше білків і готується з більш якісного молока. Рекомендована добова норма споживання для дорослої людини - 1-2 столові ложки.

Як обрати

Якщо хочете придбати якісний продукт, обов'язково читайте інформацію на упаковці. На ній має бути написано "сметана", а не "сметанний продукт", "сметаночка", "сметанка". Якщо в списку інгредієнтів є рослинні жири, стабілізатори і консерванти, перед вами - фальсифікат.

Також про якість сметани можуть розповісти її зовнішній вигляд і запах. Консистенція у неї повинна бути кремоподібною, сироватка - прозорою, а смак - чистий кисломолочний. Різка кислинка говорить про те, що сметана починає псуватися. Зверніть увагу: термін зберігання якісної сметани - не більш ніж 14 діб.

"Сметанний майонез" від сім'ї Чистякова (ведучих рубрики "Кухонні поради")

Беремо 200 г сметани, 1 ст. ложку оливкової олії, 1 ч. л. гірчиці, дрібку чорного перцю, трохи куркуми і лимонного соку. Збиваємо блендером. Соус готовий! Його плюси - вишуканий смак і низька калорійність. "Сметанний майонез" прекрасно доповнить салати і підійде для подачі макаронів або картопляного пюре. У нього можна додати за смаком часник і зелень.

Сметана. Фото: пресслужба "Интер"

Гірчиця





чим корисна

У зернах гірчиці міститься багато корисних мікроелементів: білок, ненасичені жири, вітаміни і мінерали, які надають на організм позитивний вплив, в тому числі - виводять з організму шкідливий холестерин; покращують роботу серцево-судинної і нервової систем; нормалізують підвищений артеріальний тиск; стимулюють травні функції і сприяють швидкому розщепленню жирної їжі; зміцнюють імунітет; нейтралізують токсини.

"Що стосується побічних дій, то вони можуть виникати при надмірному і неконтрольованому споживанні гірчиці. Вона подразнює слизові і може викликати опік. Бажано вживати не більше 2 чайних ложок продукту в день", - розповіла Галина Салтикова, гастроентеролог.

Як обрати

До складу якісної гірчиці обов'язково повинні входити гірчичні зерна або насіння, а не гірчичний порошок. Натуральна гірчиця повинна мати приємний світло-жовтий або жовто-коричневий колір, а консистенція - бути однорідною, без грудочок і розшарувань.

Якщо гірчиця покрита темною скоринкою або на поверхні утворилися бульбашки і масляні краплі, продукт зіпсований. Також не варто купувати гірчицю, якщо до її складу входять консерванти, стабілізатори, ароматизатори.

"Солодка гірчиця" від шеф-кухаря Антона Рукавиці

Беремо 5 ст. ложок гірчичного порошку, 5 ст. л. теплої води, 3 ст. л. яблучного пюре, 3 ст. л. рослинної олії, 2 ч. л. яблучного оцту, 1 ч. л. меду, 0,5 ч. л. солі, чорний перець за смаком і трохи гвоздики. Перемішуємо всі інгредієнти до однорідної маси. Даємо настоятися. Гірчиця готова! Подавайте її до м'яса, до риби, до заливного і холодцю, готуйте на її основі салатні заправки і соуси. Гірчиця відмінно зберігається близько півроку в холодильнику, але з часом може втрачати свою гостроту.

Гірчиця. Фото: пресслужба "Інтер"





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