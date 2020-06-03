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03 червня 2020, середа, 20:39 11
Верховна Рада і партії 2020-06-03T22:15:01+03:00
Українські Новини
Депутат розповів, що передбачає законопроект про зміну по батькові

Депутат розповів, що передбачає законопроект про зміну по батькові

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Законопроект, Зміна по батькові
Паспорт України. Фото: Vgorode
Паспорт України. Фото: Vgorode

Законопроектом №2450, прийнятим Верховною Радою в середу у 1-му читанні, пропонується його зміна тільки в чоловічому роді на будь-яке ім'я батька.

Про це Українським Новинам повідомив один з ініціаторів законопроекту, депутат Ради Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Про "по матері" мова навіть не йде. Просто людина досягла 16 років, може змінити по батькові ... Мова йде тільки про по батькові від чоловічого імені. І людина може вибрати будь-яке ім'я", - написав він.

Згідно слів Мережка, що раніше Європейським судом з прав людини було прийнято рішення пов'язане з відповідним питанням про надання такої можливості для громадян.

"Різні ситуації в житті можуть бути і треба дати право людині вирішувати, що робити", - додав він.

Він зазначає, що причиною написання і прийняття за основу цього законопроекту є надання можливості людині змінити по батькові на ім'я вітчима або навпаки, на ім'я біологічного батька при бажанні.

Як повідомляли Україські Новини, 247 депутатів Ради проголосували за основу законопроект про дозвіл фізичним особам на власний розсуд змінювати по батькові.

Раніше повідомлялося, яким буде порядок денний засідання Ради 3 червня.

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