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03 червня 2020, середа, 18:34 14
Судова влада 2020-06-03T20:15:03+03:00
Українські Новини
Недоторканні валізи: Рада заборонила на кордоні перевіряти багаж генпрокурора, верховних суддів і членів їх сі

Недоторканні валізи: Рада заборонила на кордоні перевіряти багаж генпрокурора, верховних суддів і членів їх сімей семей

Елизавета Кесельман
Верховна Рада, Верховний суд, Генеральний прокурор України, Судова влада
Валізу. Фото: pixabay
Валізу. Фото: pixabay

Прийняття 2 червня Верховною Радою законопроекту №3194 "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з реформою прокуратури і змінами в системі судоустрою України" звільняє від митного огляду особистих речей голови і суддів Верховного суду, а також генерального прокурора та членів їх сімей. Про це повідомляє портал pravo.ua.

Відповідно до змін у статтях 340, 359, 456 і 457 Митного кодексу України слова "Верховний Суд України", "Генеральний прокурор України" та "Генеральна прокуратура України" замінено словами "Верховний Суд", "Генеральний прокурор" і "Офіс Генерального прокурора" відповідно.

Таким чином, ручна поклажа та супроводжуваний багаж перерахованих вище осіб, звільнено від митного огляду.

Контрольовані поставки і переміщення товарів під негласним контролем повинні узгоджуватися з Офісом Генерального прокурора.

Як повідомляли Українські Новини, суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти керівництва САП.

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