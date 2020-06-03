Недоторканні валізи: Рада заборонила на кордоні перевіряти багаж генпрокурора, верховних суддів і членів їх сі

Прийняття 2 червня Верховною Радою законопроекту №3194 "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з реформою прокуратури і змінами в системі судоустрою України" звільняє від митного огляду особистих речей голови і суддів Верховного суду, а також генерального прокурора та членів їх сімей. Про це повідомляє портал pravo.ua.

Відповідно до змін у статтях 340, 359, 456 і 457 Митного кодексу України слова "Верховний Суд України", "Генеральний прокурор України" та "Генеральна прокуратура України" замінено словами "Верховний Суд", "Генеральний прокурор" і "Офіс Генерального прокурора" відповідно.

Таким чином, ручна поклажа та супроводжуваний багаж перерахованих вище осіб, звільнено від митного огляду.

Контрольовані поставки і переміщення товарів під негласним контролем повинні узгоджуватися з Офісом Генерального прокурора.

Як повідомляли Українські Новини, суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти керівництва САП.