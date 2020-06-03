Прем'єр-міністр Шмигаль поговорив з лідерами церков про пом'якшення карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі обговорив з лідерами церков пом'якшення карантину.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

У зустрічі взяли участь старший єпископ Української Євангельської церкви, головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Василь Райчинець, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Єпіфаній, президент Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк, представник Об'єднання іудейських релігійних організацій України, юридичний радник головного рабина Києва та України Геннадій Білорицький, вікарій Київської єпархії Української православної церкви, єпископ Баришівський Віктор, єпископ Української Лютеранської церкви В'ячеслав Горпинчук, єпископ Римсько-Католицької церкви, ординарій Києво-Житомирський Віталій Кривицький, голова Української Греко-Католицької церкви , верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав, голова Духовного управління мусульман України, муфтій України Ахмед Моххамад Мутіх Тамім та представники інших церков і релігійних організацій.

З боку уряду були присутні міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, в.о. міністра культури і інформаційної політики Світлана Фоменко, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

У своєму вступному слові глава уряду запевнив присутніх, що уряд має намір продовжувати всі добрі традиції української держави щодо постійних зустрічей з керівниками та представниками релігійних організацій, передуміс - Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО).

Він нагадав, що зараз йде період адаптивного карантину, а з 22 травня в регіонах, де відбулося його ослаблення, стало можливим проведення релігійних обрядів за умови дотримання всіх заходів превенції.

"Однак треба розуміти, що все це відбувається за обставин, коли пандемію ще не приборкано. Кількість хворих в Україні вийшло на так зване" плато ". 300-400 людей захворюють кожен день, і це приблизно дорівнює кількості людей, які одужують кожен день, але ми все ще не маємо негативну динаміку, і тому потрібно дотримуватися заходів безпеки ", - підкреслив глава уряду.

Він також запевнив, що уряд прагне "створити всі можливі в нинішніх обставинах умови для найбільш повного здійснення відповідних обрядів і богослужінь".

Представники релігійних організацій надали уряду ряд пропозицій з послаблення карантину для релігійних організацій.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна на прохання представників Церков спростити оформлення гуманітарних вантажів повідомила, що на час пандемії Мінсоцполітики вже спростило процедуру визнання вантажів як гуманітарних, що дозволило робити це за один день, а на майбутнє в міністерстві хочуть зробити цей процес автоматичним.

Зі свого боку Шмигаль погодився з думкою про можливість перегляду в сторону зменшення вимоги про кількість присутніх під час релігійних заходів.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість нових заражених коронавірусом за добу різко збільшилася на 47%.