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  • Путін назвав чотири умови, за яких Росія застосує ядерну зброю
02 червня 2020, вівторок, 17:29 10
Світ 2020-06-02T22:00:03+03:00
Українські Новини
Путін назвав чотири умови, за яких Росія застосує ядерну зброю

Путін назвав чотири умови, за яких Росія застосує ядерну зброю

Надежда Комендантова
Росія, Путін, Ядерна зброя
Путін. Фото: kremlin.ru
Путін. Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін, який вирішив роздавати житло звільненим з українських правоохоронних органів в Криму громадянам Росії, затвердив Основи російської політики в галузі ядерного стримування, які включають умови використання ядерної зброї.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на "РИА Новости" в Телеграмі.

Згідно з документом, рішення про застосування ядерної зброї приймається президентом РФ при таких умовах:

  • надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, атакуючих території Російської Федерації і (або) її союзників;
  • застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження на території Російської Федерації і (або) її союзників;
  • вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти Російської Федерації, виведення з ладу яких призведе до зриву відповідних дій ядерних сил;
  • агресія проти Російської Федерації із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави.

Повідомляється, що президент Росії при необхідності може проінформувати військово-політичне керівництво інших держав та (або) міжнародні організації про готовність Російської Федерації застосувати ядерну зброю або про прийняте рішення про застосування ядерної зброї, а також про факт її застосування.

Як повідомляли Українські Новини, у США провели військові навчання, під час яких відпрацьовували маневри, за сценарієм яких Росія завдає ядерного удару по об'єкту НАТО в Європі.

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