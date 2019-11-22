На київському вокзалі плитка зі стіни впала на чоловіка і розбила йому голову

На київському Центральному залізничному вокзалі на чоловіка впала плитка і розбила йому голову. Чоловік чекав у цей час свій поїзд. Місце НП швидко огородили, а кров з підлоги намагалися швидко витерти працівники вокзалу. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"На Центральному залізничному вокзалі Києва відпала плитка. Все б нічого, але вона впала на чоловіка, який чекав поїзд. Чоловікові розбило голову. Місце обгородили, а кров швидко намагалися витерти працівниці вокзалу", - сказано в повідомленні.

Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях і зазначили, що їхати потягом вже стає небезпечно.

Як повідомляли"Українські Новини, в аеропорту "Бориспіль" на голову пасажирки впала гранітна плита.

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