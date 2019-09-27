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27 вересня 2019, пʼятниця, 16:47 20
Події 2019-09-27T19:30:03+03:00
Українські Новини
У центрі Києва на тротуар з пішоходами впав будівельний кран

У центрі Києва на тротуар з пішоходами впав будівельний кран

У п'ятницю, 27 вересня, в столичному районі Печерськ на пішохідну частину дороги впав будівельний кран. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Як наголошується, ситуація сталася приблизно о 14:15, де на даний момент проходить реконструкція кінотеатру "Зоряний". На пішохідну частину дороги впала стріла від будівельного крана.

"Приблизно у 14:15, в самому центрі міста, на Печерську, біля БЦ "Сенатор", де відбувається реконструкція кінотеатру "Зоряний", впала стріла від будівельного крана. На щастя, нікого не зачепила, але була дуже близько - переляк пішоходи отримали серйозний і написали заяву в поліцію", - йдеться в повідомленні.

 

Як повідомляли Українські Новини, у Києві перекинувся кран на будівництві в районі Осокорків: постраждалих не було.

Раніше у Львові на будівництві впав кран: обійшлося без жертв. У січні в Івано-Франківській області на машину з людьми упав великий кран: двоє загиблих.

Також кілька років тому повідомлялося, що у Києві вночі в Дніпровському районі впав будівельний баштовий кран: загинула жінка.

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