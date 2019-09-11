У двох депутатів Ради помітили Breitling за 140 тис. гривень і Rolex за $26 тис

Після схвалення Верховною Радою законопроекту про незаконне збагачення, який передбачає конфіскацію незаконних активів державних службовців та покарання за їх придбання, журналісти Страна.uа помітили наявність дорогих аксесуарів у деяких депутатів Ради.\r\nЗгідно зі спостереженнями та знімках журналістів у депутатів Дубнова( "Слуга народу") і Палиці (самовисуванець) виявлені Швейцарські годинники пристойної вартості.\r\nЗокрема, у Артема Дубнова на руці Breitling, а у Ігоря Палиці - Rolex.\r\nЖурналістам вдалося детальніше розглянути аксесуари і встановити їх вартість.\r\nДепутат Артем Дубнов носить швейцарський годинник Breitling.Фото:Страна.ua.\r\nЯк виявилося, 31-річний Артем Дубнов, член партії "Слуга народу" носить швейцарський годинник класу люкс Breitling. У нього модель з серії Superocean Heritage 46. Якщо допускати той факт, що у Дубнова на руці оригінал, то коштує цей годинник 140 850 гривень. Ціна може змінюватись в залежності від матеріалу ремінця. Головна характеристика аксесуара - висока стійкість до появи подряпин.\r\nУ той же час, однодумець олігарха Ігоря Коломойського Ігор Палиця носить модель Rolex Daytona 116509, яка коштує щонайменше $26 тис. або 646 880 гривень за курсом НБУ на 11.09.2019 року. Як зазначено на офіційному сайті компанії Rolex, хронограф Daytona був вперше представлений в 1963 році. Модель розробили спеціально для професійних автогонщиків.\r\nІгор Палиця парламенте.Фото:Страна.иа.\r\nНагадаємо, раніше самовисуванець, член партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Ігор Палиця виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк) в Волинській області.\r\nВисуванець партії "Слуга народу" Артем Дубнов виграв вибори депутата Верховної Ради по одномандатному округу №213 (частина Деснянського району Києва).