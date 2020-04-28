"Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли той сильно подешевшав

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" поки не має наміру імпортувати природний газ.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "UA: Перший", передають Українські Новини.

"Для "Нафтогазу" ми не бачимо в цьому (імпорті газу) сенсу, тому що ринок переповнений і якщо ми будемо імпортувати, то виключно з метою його моментальної перепродажу", - сказав він.

Коболєв зазначив, що зараз імпорт газу здійснюється тільки приватними компаніями, у яких бізнес-модель дозволяє це робити.

У свою чергу європейські ціни на газ продовжують знижуватися і досягли позначки 80 доларів/тис. куб. м, що на 60% нижче європейських цін на газ в аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, "Пирятинський делікатес" потіснив "Нафтогаз України" з десятки найбільших імпортерів природного газу в квітні.

Також з початку року Україна вдвічі скоротила транзит газу.