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  • "Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли той сильно подешевшав
28 квітня 2020, вівторок, 11:27 28
Економіка 2020-04-28T13:00:03+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли той сильно подешевшав

"Нафтогаз" припинив закачування європейського газу, коли той сильно подешевшав

Григорий Яковенко
Газ, Нафтогаз, Імпорт газу
Газ. Фото: kievvlast.com.ua
Газ. Фото: kievvlast.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" поки не має наміру імпортувати природний газ.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "UA: Перший", передають Українські Новини.

"Для "Нафтогазу" ми не бачимо в цьому (імпорті газу) сенсу, тому що ринок переповнений і якщо ми будемо імпортувати, то виключно з метою його моментальної перепродажу", - сказав він.

Коболєв зазначив, що зараз імпорт газу здійснюється тільки приватними компаніями, у яких бізнес-модель дозволяє це робити.

У свою чергу європейські ціни на газ продовжують знижуватися і досягли позначки 80 доларів/тис. куб. м, що на 60% нижче європейських цін на газ в аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, "Пирятинський делікатес" потіснив "Нафтогаз України" з десятки найбільших імпортерів природного газу в квітні.

Також з початку року Україна вдвічі скоротила транзит газу.

 
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