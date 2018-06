Напередодні президент України Петро Порошенко через соціальну мережу Twitter звернув увагу на "недоліки" Будапештського меморандуму, коментуючи результати саміту президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. За результатами саміту, Трамп заявив про згоду сторін рухатися до денуклеаризації Корейського півострова.

"Сподіваюся, що гарантії безпеки щодо денуклеаризації півострова належним чином врахують недоліки Будапештського меморандуму", — зазначив президент України Петро Порошенко в Twitter.

Відповідаючи на коментар Петра Порошенка Стівен Пайфер відзначив:

"Україна отримала запевнення про безпеку, а не гарантії. Але, незважаючи на це, адміністрація Барака Обами повинна була зробити більше, щоб підтримати Україну. Наприклад, надати протитанкові комплекси "Джавелін", — написав Пайфер.

Ukraine received security assurances, not guarantees. Still, Obama administration should have done more to support Ukraine, eg, provide Javelin anti-armor missiles. Not sure Trump understands security guarantees -- is he really prepared to have US military defend DPRK? https://t.co/7sjVLiwDdf