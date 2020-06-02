Ні профільні міністерства, ні канал іномовлення "UA | ТV" не мають наміру розкривати інформацію скільки бюджетних грошей витрачається на створений для ведення державної пропаганди на тимчасово окуповані території телеканал "Дім", а також як ці бюджетні кошти витрачаються.

Це стає очевидним з відповідей на інформаційні запити Українських Новин.

Інформаційно-розважальний телеканал "Дім" створювався Міністерством культури і інформаційної політики України на базі державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення" (UA | TV) під прямим патронатом Офісу президента України. Як пояснювали на презентації каналу представники президентського офісу, створення такого каналу стало "виконанням передвиборчої обіцянки Володимира Зеленського боротися за ментальність громадян на тимчасово окупованих територіях". Для розважальних блоків за домовленістю з Офісом президента передали каналу "практично безкоштовно" преміальний контент провідні медіагрупи - "Медіа Група Україна", група "1 + 1 медіа", StarLightMedia та Inter Media Group Limited. У той же час, інформаційний контент проводиться каналом самостійно, як стверджували в Офісі президента, "поки" повністю на бюджетні кошти з перспективою залучення приватних спонсорів. При цьому, оскільки витрати на сам канал не були закладені в Держбюджет-2020 року, його фінансують з 440 млн грн, виділених Держбюджетом на скоротивший для цього іншомовне мовлення "UA | TV". Тобто, розпорядником бюджетної програми є Міністерство культури і інформаційної політики, рецепіента - державне підприємство. Щоб з'ясувати, скільки саме державних грошей отримує сам телеканал "Дім" і куди він їх витрачає, Українські Новини звернулися із запитами за вказаними адресами.

В Міністерстві вважали за краще не вдаватися в подробиці розведення коштів на цільові напрямки, як те, функціонування іншомовлення і виробництво контенту телеканалу "Будинок", а переслали запит безпосередньо одержувачу – на державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення" (UA|TV).

Причому робити їм довелося це двічі. Другий раз лист за підписом держсекретаря Міністерства Артема Біденка пішло на ДП, коли Українські Новини так і не отримавши відповідь від UA|TV звернулися з повторним запитом.

А на держпідприємстві відмовилися як вказувати, скільки конкретно коштів витрачається ними ж на виробництво контенту телеканалу "Дім" (студії, знімальні групи, оплата праці співробітників, інші витрати), так і взагалі надавати будь-які дані про штат і показниках роботи телеканалу. У відповіді повідомляється, що телеканал "Дім" взагалі не є юридичною особою, а лише підрозділом ДП. При цьому, відповідаючи на питання про фінансування, в ДП заявили, що телеканал "Дім" не отримує бюджетних коштів. А на решту запитань заявили, що не є розпорядниками інформації з питань, які не стосуються витрачання бюджетних коштів. При тому, що оплата праці і виробнича діяльність UA | TV і його підрозділів здійснюється повністю на кошти, що виділяються держбюджетом, тобто, по суті, мова йде про інформацію про витрачання бюджетних коштів. Обмеження доступу до якої прямо заборонено законом "Про доступ до публічної інформації".

За фактом, мова йде про 440 млн грн коштів Держбюджету, дані та звіти про витрачання яких ховається від громадськості профільним міністерством, державним підприємством та патронуємим ВП проектом.

Як повідомлялося раніше, з 1 березня для тимчасово окупованих територій розпочав мовлення російськомовний телеканал "Дім", який поєднує розважальні програми з інформаційним продуктом, покликаним конкурувати з пропагандою країни-окупанта. Канал доступний тільки на окупованих територіях, і не може транслюватися на вільних територіях України і в супутниковому форматі, оскільки використовує захищений авторським правом контент інших українських виробників.

Деякі українські ЗМІ після ознайомлення з інформаційним контентом телеканалу "Дім" заявили, що мова йде не про пропаганду, а скоріше про дискредитацію державної пропаганди очевидно низькопробним інформаційним пропагандистським контентом. І при цьому, на думку журналістів, з таким підходом канал точно не зможе конкурувати на окупованій території з російською пропагандою.

У той же час, Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня заявив, що жителі непідконтрольних територій Донбасу дякують київській владі за трансляцію телеканалу "Дім". "Ми зробили телеканал "Дім", який віщає російською мовою для окупованих територій. Він тільки почав, йому складно, на нього потрібно знаходити гроші, це непроста функція", - підкреслив президент.