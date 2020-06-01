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01 червня 2020, понеділок, 20:03 8
Силові структури 2020-06-01T20:45:02+03:00
Українські Новини
Відстороненого через стрілянину в Броварах голову поліції Вінницької області підвищили

Відстороненого через стрілянину в Броварах голову поліції Вінницької області підвищили

Надежда Комендантова
Національна поліція України, Кадрові призначення, Юрій Педос
Юрій Педос. Фото: Нацполиция
Юрій Педос. Фото: Нацполиция

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що відсторонений від виконання посадових обов'язків начальника ГУ Нацполіції у Вінницькій області Юрій Педос отримав нову посаду. Його призначили радником голови Нацполіції.

Про це він сказав журналістам, пише РБК-Україна.

"Генерала Педоса призначено радником голови Національної поліції", - підкреслив Клименко.

Глава НПУ повідомив, що Педос відповідатиме за ведення інституту зізнання на території Західно-Центрального округу. Крім того, з його слів, щодо інших працівників обласної поліції триває службове розслідування.

"Службове розслідування триває, роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж представимо", - сказав Клименко.

Як повідомляли Українські Новини, голова Національної поліції Ігор Клименко призначив начальником Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка замість Юрія Педоса, який був відсторонений від посади після перестрілки в Броварах Київської області, в якій також брали участь жителі Вінниці. Так, в сутичках між перевізниками в Броварах брали участь близько 100 осіб. На сьогодні вже 20 підозрюваних заарештували без права на заставу.

Раніше, у 2019 році колишній глава Нацполіції Сергій Князєв усунув Педоса і звільнив його заступника Сергія Сокиряна через вбивство поліцейськими активіста "Громадянської позиції" Олександра Комарницького.

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