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01 червня 2020, понеділок, 21:00 18
Суспільство 2020-06-01T22:30:02+03:00
Українські Новини
Дощ, мокрий сніг і похолодання до -4. В Україну 2 червня місцями повернеться зима

Дощ, мокрий сніг і похолодання до -4. В Україну 2 червня місцями повернеться зима

Анна Рудык
Погода, погода в Україні, Прогноз погоди на завтра, точний прогноз погоди
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

2 червня в Києві температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +13...+15 градусів. У вівторок буде хмарно із проясненнями, часом дощ (вночі невеликий дощ), вітер південно-західний, 5-10 м/с. 

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, часом дощ, тільки в Чернівецькій та Закарпатській областях вночі без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с (крім Закарпаття). Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +9...+16 градусів.

В Карпатах дощ та мокрий сніг, температура вночі +1...-4 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У Моршині часом дощ (вночі невеликий), температура вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів.

У Трускавці часом дощ (вночі невеликий), температура вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів.

У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень часом дощ, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +12...+14 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, часом дощ, тільки в Сумській області вдень без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +9...+17 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки у Вінницькій області вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+10 градусів, вдень +13...+20 градусів, тільки у Вінницькій області +9...+14 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень дощ, у Харківській області місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +16...+23 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +15...+21 градус.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.

1 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +14...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як в Україні досі утримується дощова та прохолодна погода, метеорологічне літо в столиці так і не настало. Травень в XXI століття виявився найхолоднішим.

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