Міністерство енергетики достроково припинило повноваження голови Наглядової ради ПАТ "Укргідроенерго" Валентина Гвоздія через його відмову виконувати незаконні вказівки керівництва відомства.

Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні Міненерго достроково припинило мої повноваження члена наглядової ради ПАТ "Укргідроенерго". Це сталося після того, як я відмовився виконувати незаконні вказівки першого заступника міністра Шубіна", - написав він.

У коментарі Українським Новинам Гвоздій повідомив, що сьогодні перед засіданням Наглядової ради він публічно заявив, що на нього чинився тиск з метою виконання незаконних вимог заступник міністра енергетики Віталія Шубіна. У разі відмови йому погрожували звільненням.

За його словами, рішення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища є політично мотивованим і незаконним, адже незалежний член наглядової ради може бути звільнений тільки за рішенням суду, а не наказом міністра.

"Спеціально передбачена особлива процедура звільнення незалежних директорів наглядових рад державних підприємств як раз і була покликана вберегти державні підприємства від незаконного політичного впливу. Головне завдання наглядових рад - забезпечити контроль та нагляд за ефективним і раціональним використанням майнового комплексу підприємств. Але головним у діяльності Наглядової ради є, і сподіваюся буде далі, - суворе дотримання норм законодавства", - зазначив Валентин Гвоздій.

Він також додав, що незаконний тиск може здійснюватися і на його колег, які залишилися у наглядовій раді ПАТ "Укргідроенерго".

"Закликаю не боятися розправи і діяти виключно в рамках закону та в інтересах держави Україна, не піддаючись чужому тиску", - заявив Гвоздій.

У коментарі Гвоздій також заявив, що він не міг виконувати незаконні вимоги та діяв згідно з законом.

Він зазначив, що перший заступник міністра Шубін приїхав на наглядову Раду як вже новоспечений член цього органу.

"Присутня корупційна дія з боку першого заступника міністра Шубіна, який діяв в явному конфлікті інтересів і незаконно став членом Наглядової ради ПАТ "Укргідроенерго", - резюмував Гвоздій.

Він додав, що незаконне рішення Міненерго буде оскаржено в суді.

За його словами, також будуть вжиті інші юридичні процедури, спрямовані на припинення порушень законодавства з боку винних осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Гвоздій вважає, що наглядові Ради - не тільки інструмент контролю за ефективним використанням майна підприємства, а також механізм протидії відмиванню доходів та рейдерству.