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  • Через відмову голови Наглядової ради "Укргідроенерго" Гвоздія виконувати незаконні розпорядження, Міненерго достроково припинило його повноваження
04 лютого 2020, вівторок, 18:15 26
Економіка 2020-02-04T20:45:02+02:00
Українські Новини
Через відмову голови Наглядової ради "Укргідроенерго" Гвоздія виконувати незаконні розпорядження, Міненерго до

Через відмову голови Наглядової ради "Укргідроенерго" Гвоздія виконувати незаконні розпорядження, Міненерго достроково припинило його повноваження

Жора Шокин
Валентин Гвоздій, Укргідроенерго, Міненерго, Шубін, наглядова рада, Дострокове припинення повноважень, тиск, погрози
Валентин Гвоздій.
Валентин Гвоздій.

Міністерство енергетики достроково припинило повноваження голови Наглядової ради ПАТ "Укргідроенерго" Валентина Гвоздія через його відмову виконувати незаконні вказівки керівництва відомства.

Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні Міненерго достроково припинило мої повноваження члена наглядової ради ПАТ "Укргідроенерго". Це сталося після того, як я відмовився виконувати незаконні вказівки першого заступника міністра Шубіна", - написав він.

У коментарі Українським Новинам Гвоздій повідомив, що сьогодні перед засіданням Наглядової ради він публічно заявив, що на нього чинився тиск з метою виконання незаконних вимог заступник міністра енергетики Віталія Шубіна. У разі відмови йому погрожували звільненням.

За його словами, рішення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища є політично мотивованим і незаконним, адже незалежний член наглядової ради може бути звільнений тільки за рішенням суду, а не наказом міністра.

"Спеціально передбачена особлива процедура звільнення незалежних директорів наглядових рад державних підприємств як раз і була покликана вберегти державні підприємства від незаконного політичного впливу. Головне завдання наглядових рад - забезпечити контроль та нагляд за ефективним і раціональним використанням майнового комплексу підприємств. Але головним у діяльності Наглядової ради є, і сподіваюся буде далі, - суворе дотримання норм законодавства", - зазначив Валентин Гвоздій.

Він також додав, що незаконний тиск може здійснюватися і на його колег, які залишилися у наглядовій раді ПАТ "Укргідроенерго".

"Закликаю не боятися розправи і діяти виключно в рамках закону та в інтересах держави Україна, не піддаючись чужому тиску", - заявив Гвоздій.

У коментарі Гвоздій також заявив, що він не міг виконувати незаконні вимоги та діяв згідно з законом.

Він зазначив, що перший заступник міністра Шубін приїхав на наглядову Раду як вже новоспечений член цього органу.

"Присутня корупційна дія з боку першого заступника міністра Шубіна, який діяв в явному конфлікті інтересів і незаконно став членом Наглядової ради ПАТ "Укргідроенерго", - резюмував Гвоздій.

Він додав, що незаконне рішення Міненерго буде оскаржено в суді.

За його словами, також будуть вжиті інші юридичні процедури, спрямовані на припинення порушень законодавства з боку винних осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Гвоздій вважає, що наглядові Ради - не тільки інструмент контролю за ефективним використанням майна підприємства, а також механізм протидії відмиванню доходів та рейдерству.

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