Суд призупинив наказ Міненерго про дострокове припинення повноважень голови Наглядової ради Укргідроенерго Гвоздія

Окружний адміністративний суд Києва 12 лютого задовольнив клопотання Валентина Гвоздія і призупинив дію розпорядження Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища про припинення його повноважень як члена наглядової ради ПАТ Укргідроенерго.

Також суд заборонив акціонеру припиняти повноваження незалежних членів спостережної ради будь-яким іншим способом, крім встановленого законом судового порядку.

Таким чином, суд прийняв рішення про забезпечення адміністративного позову Гвоздія.

Про це передає Телеграм канал UN - сливи та груші.

Нагадаємо, згідно із законом про акціонерні товариства акціонер може припинити достроково повноваження незалежного члена спостережної ради виключно шляхом звернення до суду з відповідним позовом. Поки такий позов розглядається судом, незалежний член спостережної ради продовжує виконувати свої повноваження до вступу рішення суду в силу. Такий спеціальний порядок припинення повноважень незалежних членів наглядових рад є гарантією їх незалежності.

Адвокат, керуючий партнер GOLAW Валентин Гвоздій, який очолив Наглядову раду ПАТ "Укргідроенерго" в якості незалежного члена був затверджений на цій посаді, у результаті відкритого відбору, в якому брали участь 56 претендентів у липні 2019 року.

На початку лютого Минэнергоэкологии при відсутності повноважень видало наказ, яким достроково припинила повноваження Гвоздія на посади в наглядовій раді "Укргідроенерго" без будь-яких законних підстав.

Гвоздій заявив, що такі дії стали наслідком його відмови виконувати протизаконні розпорядження Минэнергоэкологии і звернувся з відповідним позовом до суду.

У зв'язку з чим, Окружний адмінсуд Києва прийняв постанову з-за невідповідності процедури припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради чинним законодавством і призупинив дію відповідного розпорядження Минэнергоэкологии як очевидно протиправне.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство енергетики достроково припинила повноваження голови Наглядової ради ПАТ "Укргідроенерго" Валентина Гвоздія через його відмову виконувати незаконні вказівки керівництва відомства.