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15 квітня 2020, середа, 21:43 14
Європа 2020-04-16T00:00:03+03:00
Українські Новини
Рівно через рік після пожежі в Соборі Паризької Богоматері вперше задзвонив великий дзвін

Рівно через рік після пожежі в Соборі Паризької Богоматері вперше задзвонив великий дзвін

Елизавета Кесельман
Нотр-Дам, пожежа, Франція, Собор Паризької Богоматері

Рівно рік тому світ здригнувся від одного з найбільш масштабних пожеж у Франції. 15 квітня 2019 року практично до тла горіло "серце" країни - Собор Паризької Богоматері. Сьогодні, 15 квітня, через рік після трагедії, вперше після пожежі задзвонив один з двох найбільших дзвонів Південної вежі. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що подія сталася в 19:00 за місцевим часом, в цей же час жителі Парижа вийшли на балкон і і аплодували медикам в знак подяки за боротьбу з коронавірусом.

 

"Собор... це символ стійкості нашого народу, його здатність долати труднощі і відновлюватися", — сказав президент Франції Еммануїл Макрон.

Президент Франції дав обіцянку відновити Нотр-Дам протягом п'яти років, незважаючи на те, що роботи по реконструкції собору йдуть із запізненням на кілька місяців (спочатку через зимові шторми, а зараз через пандемії). Останній раз дзвін дзвонив у день пожежі.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня, вперше після пожежі в Нотр-Дамі провели служіння у Страсну п'ятницю.

Раніше поліція Франції назвала можливу причину пожежі в Нотр-Дамі. За версією поліцейських, пожежа сталася через коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

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