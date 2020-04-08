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08 квітня 2020, середа, 13:48 7
Європа 2020-04-08T14:15:03+03:00
Українські Новини
Вперше після пожежі в Нотр-Дамі проведуть службу у Страсну п'ятницю

Вперше після пожежі в Нотр-Дамі проведуть службу у Страсну п'ятницю

Елизавета Кесельман
Нотр-Дам, Франція, Пожежа у Франції, Меса
Собор Паризької Богоматері. Фото: twitter/PompiersParis
Собор Паризької Богоматері. Фото: twitter/PompiersParis

У Франції, в Соборі Паризької Богоматері, де 15 квітня 2019 року відбулася масштабна пожежа, вперше проведуть служіння у Страсну п'ятницю після пожежі. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що невелика служба пройде 10 квітня, де на месі зможуть бути присутніми лише 7 осіб. Службу буде проводити архієпископ Парижа Мішель Опет.

"Всього кілька священиків відвідають меси, які ми проведемо під час Страсного тижня, і люди зможуть стежити за службами по радіо чи телебаченню", — зазначив архієпископ.

Служба буде включати в себе вінок, врятований після пожежі в Нотр-Дамі.

Крім того, в цьому році не буде походів у великодню суботу через блокування, яка обмежує розміри громадських зборів.

У великодню неділю, коли християни святкують воскресіння Христа, Апетит проведе месу в церкві Сен-Жермен-наповнююча Аксерруа біля музею Лувр в центрі Парижа, в якій візьмуть участь близько 20 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція Франції назвала можливу причину пожежі в Нотр-Дамі. За версією поліцейських, пожежа сталася через коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Тим часом, українці відзначать Великдень-2020 на карантині.

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