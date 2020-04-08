Вперше після пожежі в Нотр-Дамі проведуть службу у Страсну п'ятницю

У Франції, в Соборі Паризької Богоматері, де 15 квітня 2019 року відбулася масштабна пожежа, вперше проведуть служіння у Страсну п'ятницю після пожежі. Про це повідомляє Reuters. Наголошується, що невелика служба пройде 10 квітня, де на месі зможуть бути присутніми лише 7 осіб. Службу буде проводити архієпископ Парижа Мішель Опет. "Всього кілька священиків відвідають меси, які ми проведемо під час Страсного тижня, і люди зможуть стежити за службами по радіо чи телебаченню", — зазначив архієпископ. Служба буде включати в себе вінок, врятований після пожежі в Нотр-Дамі. Крім того, в цьому році не буде походів у великодню суботу через блокування, яка обмежує розміри громадських зборів. У великодню неділю, коли християни святкують воскресіння Христа, Апетит проведе месу в церкві Сен-Жермен-наповнююча Аксерруа біля музею Лувр в центрі Парижа, в якій візьмуть участь близько 20 чоловік. Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція Франції назвала можливу причину пожежі в Нотр-Дамі. За версією поліцейських, пожежа сталася через коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції. Тим часом, українці відзначать Великдень-2020 на карантині.