Duolingo звинуватили в расизмі і утиск мігрантів за фразу "Вони тут легально?"

Популярну платформу для вивчення мови Duolingo звинуватили в обмеженні мігрантів за некоректні фрази, передає "Hromadske".

В заняттях з іспанської мови користувачі звернули увагу на запропоновані для перекладу пропозиції "його треба затримати" і "вони тут легально?".

зокрема, дівчина, чий хлопець є користувачем програми, опублікувала скріншот з цими завдання в Twitter. За кілька днів повідомлення зібрало більше тисячі ретвітів, а інші користувачі звинуватили компанію в расизмі та дискримінації мігрантів.

Після цього засновник Duolingo Луїс Фон Ан у відповіді на твіт користувачки заявив, що обидві пропозиції були вирвані з контексту і не з'являлися поруч. Він також запевнив, що їх видалили з бази даних компанії.

"Я сам іммігрант з Гватемали, тому ніякого злого наміру не було", - додав Фон Ан.

Як повідомляли Українськы Новини, в США погрожують не пустити на свою територію "караван" мігрантів з Гондурасу. Раніше в Словаччині депутата позбавили мандата за расизм. Нагадаємо, новий джемпер Gucci спровокував расистський скандал.