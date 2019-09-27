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27 вересня 2019, пʼятниця, 16:28 7
Технології 2019-09-27T17:00:01+03:00
Українські Новини
Duolingo звинуватили в расизмі і утиск мігрантів за фразу "Вони тут легально?"

Duolingo звинуватили в расизмі і утиск мігрантів за фразу "Вони тут легально?"

Логотип Duolingo. Фото: duolingo
Логотип Duolingo. Фото: duolingo

Популярну платформу для вивчення мови Duolingo звинуватили в обмеженні мігрантів за некоректні фрази, передає "Hromadske".

В заняттях з іспанської мови користувачі звернули увагу на запропоновані для перекладу пропозиції "його треба затримати" і "вони тут легально?".

зокрема, дівчина, чий хлопець є користувачем програми, опублікувала скріншот з цими завдання в Twitter. За кілька днів повідомлення зібрало більше тисячі ретвітів, а інші користувачі звинуватили компанію в расизмі та дискримінації мігрантів.

Після цього засновник Duolingo Луїс Фон Ан у відповіді на твіт користувачки заявив, що обидві пропозиції були вирвані з контексту і не з'являлися поруч. Він також запевнив, що їх видалили з бази даних компанії.

"Я сам іммігрант з Гватемали, тому ніякого злого наміру не було", - додав Фон Ан.

Як повідомляли Українськы Новини, в США погрожують не пустити на свою територію "караван" мігрантів з Гондурасу. Раніше в Словаччині депутата позбавили мандата за расизм. Нагадаємо, новий джемпер Gucci спровокував расистський скандал.

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