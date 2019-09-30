Світлошкірим людям заборонили висловлюватись на антирасистській конференції в Шотландії

Единбурзький університет піддався критиці за організацію "антирасистського" заходу, в ході якого білим людям заборонялося ставити запитання, повідомляють "The Telegraph".

Конференція була організована групою QTPOC, яка виступає проти расизму. Для учасників заходу створили дві "зони безпеки", на одну з яких не пускали білошкірих. Зону присвятили тільки кольоровим людям, які почували себе незручно.

"Ми не будемо давати мікрофон білим людям під час питань, не тому, що ми думаємо, що білі люди не можуть нічого запропонувати до дискусії, а тому, що ми хочемо посилити голоси кольорових людей. Якщо у вас біла шкіра, будь ласка, поділіться своєю думкою або питанням з членами комітету або доповідачами після заходу", - зазначили організатори.

Проте антирасистская активістка Джейн Маккол заявила, що конференція сама по собі була "відверто расистською".

"Це повертає битву за досягнення рівності і справедливості на десятиліття тому, а все з-за крихітній групи екстремістів, чиї дії і спотворене почуття логіки призвело до того, що вони принижують білих людей просто з-за їхній колір шкіри. Уявіть собі, якщо б цю подію назвали "Опір чорності", а небелым людям сказали, що вони не можуть ставити запитань, а також не мати доступу в кімнату, оскільки вони "неправильного кольору", - заявила Маккол.

Представник університету заявив, що боротьба з расизмом є важливою темою для дебатів, але додав, що він надає велику цінність питанням рівності і голоси. Він стверджує, що університет зустрівся з організаторами заходу, щоб переконатися, що захід відповідає цінностям закладу.

Як повідомляли "Українські Новини", в Словаччини депутата позбавили мандата за расизм. Раніше новий джемпер Gucci спровокував расистський скандал, а в Мюнхені десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти расизму.