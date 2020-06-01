За добу МОЗ зменшило кількість ПЛР-тестів на коронавірус на 20%

За минулу добу, 31 травня, було проведено 6 622 досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 20,1% менше порівняно з попередньою добою, і 1 393 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавирусу, що на 18,1% більше порівняно з 30 травня. Водночас в Україні кількість нових випадків коронавірусу почала падати.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За минулу добу вироблено 6 622 досліджень методом ПЛР", - сказав він.

Крім цього, зі слів міністра, 30 травня проведено 1 393 дослідження методом імуноферментного аналізу на антитіла до коронавірусу.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі Facebook, всього з початку року проведено 363 187 досліджень на коронавірусну інфекцію.

Водночас у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я 31 травня надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 59 339 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову почала падати.

За добу, 30 травня, кількість виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася порівняно з попередньою добою на 468 до 23 672.