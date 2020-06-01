Астролог назвав три знаки зодіаку, яких чекають труднощі сьогодні

В перший день червня на Стрільців, Близнюків і Водоліїв чекають труднощі в той час, як зірки запевняють, що червень пройде вдало у більшості знаків зодіаку.

Про астрологічний прогноз для представників цих трьох знаків зодіаку на понеділок, 1 червня, дізналися Українські Новини.

Близнюки

В понеділок у Близнюків події будуть розвиватися складно, не вдасться правильно оцінити обстановку і вони можуть рухатися в неправильному напрямку. Зірки радять проявляти обережність і обачність у всіх справах, особливо в тих, які будуть пов'язані з фінансами та витратами. Крім того, день принесе вам багато турбот, можливо, у з'являться нові обов'язки або виникнуть сімейні проблеми.

Стрілець

У Стрільців протягом дня можуть виникати перешкоди і ускладнення. У спілкуванні оточуючі можуть не довіряти представникам цього знаку і проявляти недоброзичливість. Зірки радять не форсувати події, а також не впиратися і надмірно відстоювати свою думку. Також уникайте ризику, авантюр і великих фізичних навантажень.

Водолій

В понеділок у Водоліїв у спілкуванні можуть виникнути необдумані сварки через непотрібні образи і недомовки. В цей день зірки радять не починати нові справи, а зосередитися на поточних заходах. Увечері доведеться вирішувати сімейні проблеми. Також варто бути обережніше з фінансами, всі витрати мають бути запланованими і обдуманими.

Як повідомляли Українські Новини, на початку червня в Україні буде спостерігатися підвищення температури, і в районі 10 червня вона встановиться на рівні +30 градусів на півдні і +24...+28 градусів, на решті частини країни.

Крім того, в червні в Україні буде 12 офіційних вихідних днів.