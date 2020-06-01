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01 червня 2020, понеділок, 05:15 6
Lifestyle 2020-06-01T08:00:02+03:00
Українські Новини
Астролог назвав три знаки зодіаку, яких чекають труднощі сьогодні

Астролог назвав три знаки зодіаку, яких чекають труднощі сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Близнюки, поради астрологів, Знаки зодіаку, Астрологічний прогноз, Гороскоп на сьогодні, Стрільці, Водолії
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В перший день червня на Стрільців, Близнюків і Водоліїв чекають труднощі в той час, як зірки запевняють, що червень пройде вдало у більшості знаків зодіаку. 

Про астрологічний прогноз для представників цих трьох знаків зодіаку на понеділок, 1 червня, дізналися Українські Новини.

Близнюки

В понеділок у Близнюків події будуть розвиватися складно, не вдасться правильно оцінити обстановку і вони можуть рухатися в неправильному напрямку. Зірки радять проявляти обережність і обачність у всіх справах, особливо в тих, які будуть пов'язані з фінансами та витратами. Крім того, день принесе вам багато турбот, можливо, у з'являться нові обов'язки або виникнуть сімейні проблеми.

Стрілець

У Стрільців протягом дня можуть виникати перешкоди і ускладнення. У спілкуванні оточуючі можуть не довіряти представникам цього знаку і проявляти недоброзичливість. Зірки радять не форсувати події, а також не впиратися і надмірно  відстоювати свою думку. Також уникайте ризику, авантюр і великих фізичних навантажень.

Водолій

В понеділок у Водоліїв у спілкуванні можуть виникнути необдумані сварки через непотрібні образи і недомовки. В цей день зірки радять не починати нові справи, а зосередитися на поточних заходах. Увечері доведеться вирішувати сімейні проблеми. Також варто бути обережніше з фінансами, всі витрати мають бути запланованими і обдуманими.

Як повідомляли Українські Новини, на початку червня в Україні буде спостерігатися підвищення температури, і в районі 10 червня вона встановиться на рівні +30 градусів на півдні і +24...+28 градусів, на решті частини країни.

Крім того, в червні в Україні буде 12 офіційних вихідних днів.

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