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30 травня 2020, субота, 20:41 11
Верховна Рада і партії 2020-05-30T22:00:16+03:00
Українські Новини
Тимошенко має отримати ще $5,5 млн компенсації за політрепресії

Тимошенко має отримати ще $5,5 млн компенсації за політрепресії

Ярина Вацяк
Батьківщина, Юлія Тимошенко, декларація про доходи, Політичні репресії
Юлія Тимошенко. Скріншот ICTV
Юлія Тимошенко. Скріншот ICTV

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко,після того, як 3 травня задекларувала 148,3 млн гривень компенсації за політичні репресії у 2011-2014 роках, задекларувала за 2019 рік 1,155 млн гривень доходів, що на 28,4% більше, ніж за 2018, а її чоловік Олександр – 7,190 млн гривень доходів, що на 2,1% більше, ніж у 2018. 

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

У Юлії Тимошенко доходи складалися з 618,267 тис. гривень зарплати депутата на основному місці роботи, 461,040 тис. гривень компенсації витрат, пов'язаних з депутатськими повноваженнями, 76,143 тис. гривень відсотків від вкладу в Ощадбанку.

Дохід Олександра 304,618 тис. гривень становив дохід від іноземної компанії Britico Product s.r.o (Прага, Чехія), 4,602 млн гривень - дохід від підприємницької діяльності, 86 гривень - відсотки від Українського будівельно-інвестиційного банку, 43,116 тис. гривень страхових виплат у компанії "АХА Страхування" і 2,24 млн гривень від продажу рухомого майна Оксані Садлій (імовірно, проданий автомобіль Mercedes-Benz GLS 350 2017 року випуску, який був присутній в декларації за 2018 рік).

На банківських рахунках у Юлії Тимошенко є 729,544 тис. гривень в Ощадбанку.

Чоловік зберігає 231,435 тис. гривень та 1 долар в "Мегабанку", а також 20,109 тис. євро, 116,803 тис. чеських крон і 20 доларів в RaiffeisenBank (Прага).

Юлія Тимошенко задекларувала 290 тис. гривень готівкових коштів, Олександр – 420,8 тис. доларів, 175,890 тис. євро і 540 тис. гривень.

Юлія Тимошенко також задекларувала зобов'язання компанії Reid Collins & Tsai (США) виплатити їй 5,491 млн доларів компенсації за політичні репресії 2011-2014 років.

Тимошенко орендує житловий будинок (588 кв. м) в Козині Київської області у своєї двоюрідної сестри Тетяни Шарапової.

Також вона користується 4 земельними ділянками: перший площею 1 500 кв. м (під орендованим у Шарапової будинком) і ще три - 1 862 кв. м, 1 500 кв. м і 1 244 кв. м., які належать тітці Тимошенко, голові Дніпропетровської обласної організації "Батьківщини", депутата Дніпропетровської обласної ради Антоніні Ульяхіній і сусідять з орендованим будинком.

Згідно з декларацією, транспортних засобів у Тимошенко немає.

Депутат задекларувала низку ювелірних виробів – сережок, кілець, підвісок таких брендів як Mikimoto, Chanel, DinVan, Cartier, Chopard.

Її чоловік задекларував 2 пари наручних чоловічих годин марок Vacheron Constantin і Corum і 3 автомобілі.

Два з них він придбав в 2019 році – Toyota LC200 2018 року (вартість 2,447 млн. гривень) і Audi A8 2016 року (вартість 1,607 млн гривень).

Третій автомобіль – ГАЗ-14 1983 року.

Олександр Тимошенко задекларував також 25% корпоративних прав компанії "Геофорс" і за 100% - "Леді Ю" і Prostor OU (Естонія).

Юлія Тимошенко задекларувала зобов'язання із виплатою орендної плати на користь спадкоємців перед Тетяною Шараповою у розмірі 152,8 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні обмеження.

Тим часом, у ЗМІ повідомили, що фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів,, щоб уникнути позову.

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