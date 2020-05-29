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29 мая 2020, пятница, 05:55 80 Карта
Lifestyle 2020-05-29T07:30:03+03:00
Українські Новини
Циклон с проливными дождями не уйдет. Синоптики дали прогноз на конец мая и начало лета

Циклон с проливными дождями не уйдет. Синоптики дали прогноз на конец мая и начало лета

Валерия Драгомирова
Циклон, Дожди, Прогноз погоды, погода в июне, Погода в июне-2020
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Циклон из Турции, который обусловил в Украине значительные дожди, останется в стране и в пятницу. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, большего всего осадков будет на западе, севере и востоке. В пятницу возможны дожди с грозами, а также град.

"Сухие полоски прояснений в пятницу вероятные вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон. Однако все же будет преобладать в Украине циклоническая влажная погода", - написала синоптик.

Дожди. Карта: Facebook/Наталья ДиденкоДожди. Карта: Facebook/Наталья Диденко

29 мая похолодает в западных областях до + 13 + 17 градусов.

В большинстве областей Украины сегодня + 15 + 21 градус, на востоке и в Днипре с районами + 20 + 24 градуса.

В Киеве в пятницу будет преобладать влажная погода, однако ситуация будет проще, чем вчера, есть много шансов на солнечные просветления.

Днем ​​тепло до +19 градусов.

В субботу, 30 мая, в Украине ожидается очередной циклон.

Прогноз погоды 31 мая. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 31 мая. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды 1 июня. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 1 июня. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, по данным Укргидрометцентра, в районе 10 июня в стране повысится температура до +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части Украины.

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