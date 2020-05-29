Украина ожидает одобрения кредита МВФ на $5 млрд 5 июня, — Шмыгаль

Украина ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) одобрит кредитный пакет на 5 млрд долларов на заседании совета директоров 5 июня.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль изданию Reuters, передают Українські Новини.

Он отметил, что первый транш в размере 1,9 млрд долларов будет выделен на следующий день после заседания совета директоров МВФ.

Отмечается, что Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса.

По предварительной оценке Шмыгаля, валовой внутренний продукт может упасть на 12% во втором квартале этого года, по предварительной оценке.

Он также сказал, что правительство позволит экспортерам пшеницы свободно экспортировать в течение следующих двух месяцев.

При этом в календаре заседания совета директоров МВФ на 5 июня запланировано рассмотрение вопроса по Папуа Новой Гвинее.

Украины в повестке дня на данный момент нет.

Как сообщали Українські Новини, 21 мая команда сотрудников Международного валютного фонда во главе с госпожой Владковой Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигла соглашения на уровне персонала по экономической политике для новой 18-месячной резервной договоренности.